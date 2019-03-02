FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1266

Yeni yorum
 
Alexey :
Satmak neden satın almaktan daha düşük? Riski sever misin?
Siz kapatana kadar, siz açana kadar, terminalden gelen komutlar için zaman gecikmeleri. Piyasa hareket ediyor, beklemez.
 
Speculator_ :
Siz kapatana kadar, siz açana kadar, terminalden gelen komutlar için zaman gecikmeleri. Piyasa hareket ediyor, beklemez.
Durdurularak ertelenmesi gerekiyordu
 

Satışı kapatacağım ve sonra ne olacağını göreceğim.

[Silindi]  

Luntik pamukçuk verdi))))

 
_new-rena :

Luntik pamukçuk verdi))))

verilmiş...


 

Vay Volatilite!

 
Speculator_ :

Vay Volatilite!

Beslenmiş yanıklar)))

istersen seni sonra öperim (c)

İnciler birbirinden güzeldir:

2015.04.08 21:21:22 *Fed Tutanakları: Fed uzmanları, avro bölgesi ekonomisinin güçlendiğini, Çin ve Kanada'da "daha fazla yavaşlamanın" olduğunu belirtiyor

[Silindi]  
Speculator_ :

Vay Volatilite!

Spekülatör, harikasın.

evet volatilite var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...

 
_new-rena :

evet ne var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...

anlaşmayı göstermek, uyarmak çok nunoydu - oraya gitme, buraya git ...

çöpçü...


 

biraz satın alacağım...

1...125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273...2119
Yeni yorum