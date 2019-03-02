FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1266
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Satmak neden satın almaktan daha düşük? Riski sever misin?
Siz kapatana kadar, siz açana kadar, terminalden gelen komutlar için zaman gecikmeleri. Piyasa hareket ediyor, beklemez.
Satışı kapatacağım ve sonra ne olacağını göreceğim.
Luntik pamukçuk verdi))))
Luntik pamukçuk verdi))))
verilmiş...
Vay Volatilite!
Vay Volatilite!
Beslenmiş yanıklar)))
istersen seni sonra öperim (c)
İnciler birbirinden güzeldir:
2015.04.08 21:21:22 *Fed Tutanakları: Fed uzmanları, avro bölgesi ekonomisinin güçlendiğini, Çin ve Kanada'da "daha fazla yavaşlamanın" olduğunu belirtiyor
Vay Volatilite!
Spekülatör, harikasın.
evet volatilite var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...
evet ne var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...
anlaşmayı göstermek, uyarmak çok nunoydu - oraya gitme, buraya git ...
çöpçü...
biraz satın alacağım...