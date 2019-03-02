FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1259

Lesorub :

belki çok erken...


her şey doğru, daha yükseğe çıkmayacak))))
 
iIDLERr :
kivi özel bir para türüdür. orada kimse yüklü değil. onlara iyi şanslar.
ve kivileri gökyüzüne gönderirdik ve onun için yol kapalı
 
Ishim :
ama çok uzak).
 
zfs :
Belki).
savunmak...
 
Lesorub :
Zaten giriş yaptıysanız, şimdi ne yapmalısınız). Kaybı nerede düzelteceğinizi düşünmelisiniz). Ve ne düşündüğüm çok da önemli değil. Ve hiç şüphe yok ki, pozlar düzenleyemezsiniz).
 
zfs :
doktorluk iyi bir meslektir...
 
Lesorub :
Guru .. tanınmış bir analistin dediği gibi).
 

Allah'a şükür!!! Gura bizimle...


 

Bir şekilde yavaş yavaş iniyor

 

Ayaklarımı uzatıp uyuyacağım...

