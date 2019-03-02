FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1261

Yeni yorum
 
_new-rena :
Efendim, ilerleme kaydediyorsunuz!

biraz sattı

 
Speculator_ :

biraz sattı

Beklendiği ve alındığı gibi
[Silindi]  
Speculator_ :

biraz sattı

TAMAM. piplere dikkat...
 

ay tuzağı yap:


[Silindi]  
Lesorub :

ay tuzağı yap:

sürece hiçbir şey yoluna girmez. Şu anda, sizin için uygun bir yönde küçük bir torknet.
 
_new-rena :
sürece hiçbir şey yoluna girmez. Şu anda, sizin için uygun bir yönde küçük bir torknet.

Peki güzel sözlerin için teşekkürler...

durdurulamaz program ne tür bir öngörülebilir zarar gördü?

[Silindi]  
Lesorub :

Peki güzel sözlerin için teşekkürler...

durdurulamaz program ne tür bir öngörülebilir zarar gördü?

şu ana kadar her şey yerel tahminlere göre, tırtıl hariç gidiyor. mevcut durum, hedefler olmadan işlem görmektedir. Trend, bunu daha önce hiç yapamadım. roket bilimi eklemek için kalır.
 
_new-rena :
şu ana kadar her şey yerel tahminlere göre, tırtıl hariç gidiyor. mevcut durum, hedefler olmadan işlem görmektedir.
shcha başına kaç pound?
[Silindi]  
Lesorub :
shcha başına kaç pound?
YUKARI, zaten sabah.
 
_new-rena :
YUKARI, zaten sabah.

sabah 7'den itibaren mi?

tamam, tamam, birkaç saat içinde satmak için ...

1...125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268...2119
Yeni yorum