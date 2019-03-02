FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1253
Çocuklar, trendimiz nedir?
İniyor, Ey Öğretmen!
Şimdi neredeyiz çocuklar?
Biraz büyüdük ve direnişe geçtik ey Öğretmen!
Pazartesi ne yapacağız çocuklar?
SATIN ALMAK!!!
Aferin çocuklar, tüm beşler, eğitim ücretini DaTsang'ime ödeyin.
Kırmızı olana gelince, şimdilik duruyor...Yeşil olana bakın, hata yapmayın.
Bu neydi? o0
sadece bir dakika içinde 1.089'dan 1.093'e
Bundan sonra ne olacak? Veriler beklenenden çok daha kötü çıktı!!! salıncak sallanıyor
Üçgen henüz tamamlanmadı. Aşağıya doğru hareket edecek, sonra üst satırı tekrar test edecek.
Gerçek hesabı izleyin, demoyu ne kadar erteleyebilirsiniz???
Bunu sinyallerde göstermeyeceğim. (monitör modu değişene kadar)
işte haftanın resmi
Uçuşlardan önce para çektim (taşıma beklemiyordum), ama geri kalanı için de kötü para kazanmadım.
ve bu arada, para çekme başarısız olmadan önce, bu aynı zamanda para çekme işlemidir.
... (monitör modu değişene kadar)
Hangi mod gerekli?