FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1253

Yeni yorum
 

Çocuklar, trendimiz nedir?

İniyor, Ey Öğretmen!

Şimdi neredeyiz çocuklar?

Biraz büyüdük ve direnişe geçtik ey Öğretmen!

Pazartesi ne yapacağız çocuklar?

SATIN ALMAK!!!

Aferin çocuklar, tüm beşler, eğitim ücretini DaTsang'ime ödeyin.

[Silindi]  
 
Nestradamus :

Kırmızı olana gelince, şimdilik duruyor...Yeşil olana bakın, hata yapmayın.

1500 pp'lik bir stok, bir hata bile hissetmem.
 
neyron :

Bu neydi? o0

sadece bir dakika içinde 1.089'dan 1.093'e

Sözde "Tüccarların Ödeme Günü" veya Tarım Dışıydı. Ve burada doğaüstü hiçbir şey yok!

Bundan sonra ne olacak? Veriler beklenenden çok daha kötü çıktı!!! salıncak sallanıyor
 
Üçgen henüz tamamlanmadı. Aşağıya doğru hareket edecek, sonra üst satırı tekrar test edecek.
 
MIG32 :
Üçgen henüz tamamlanmadı. Aşağıya doğru hareket edecek, sonra üst satırı tekrar test edecek.
Kanalın üst direnç seviyesine henüz ulaşılamadı. Yani en az bir aydan sallanabilir! Henüz üçüncü bir test yapılmadı - bekliyoruz. Muhtemelen Pazartesi. Belki dene...
 
Myth63 :
Gerçek hesabı izleyin, demoyu ne kadar erteleyebilirsiniz???
[Silindi]  
chepikds :
Gerçek hesabı izleyin, demoyu ne kadar erteleyebilirsiniz???

Bunu sinyallerde göstermeyeceğim. (monitör modu değişene kadar)

işte haftanın resmi

Uçuşlardan önce para çektim (taşıma beklemiyordum), ama geri kalanı için de kötü para kazanmadım.

ve bu arada, para çekme başarısız olmadan önce, bu aynı zamanda para çekme işlemidir.

 
Myth63 :

... (monitör modu değişene kadar)

Hangi mod gerekli?
[Silindi]  
tol64 :
Hangi mod gerekli?
pozisyonlar olmadan sadece dalgalı kar.
1...124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...2119
Yeni yorum