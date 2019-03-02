FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1250
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
her zamanki gibi...
dün dolar hakkında olumlu istatistikler çıktı.
haberin yayınlandığı tarihte euro 0.03 kadar düştü
ve sonra anlaşılmaz bir şey oldu, o kadar hızlı zıplamaya başladı ki bir saat içinde 1.09'a ulaştı.
neydi o?)
Nereye gittiler? Uzun zamandır bu konuyla ilgili haberleri okumadım))
Belki de istemiyorlar ya da spekülatif bir ilgi yok?
Evet ve hiçbir bilgi nedeni yok.
Evet, hatta hiç, mevcut gidişat herkes için objektif ve tatmin edici olabilir.
Önümüzde ilginç bir akşam! Tüm bankalar ve CME'ler erken kapanır ve Nonfarm çıkar. Zhakhanet - biraz görünmeyecek mi?
dün dolar hakkında olumlu istatistikler çıktı.
haberin yayınlandığı tarihte euro 0.03 kadar düştü
ve sonra anlaşılmaz bir şey oldu, o kadar hızlı zıplamaya başladı ki bir saat içinde 1.09'a ulaştı.
neydi o?)
Ne yazdın:
" Haberin yayınlandığı tarihte euro 0,03'e kadar düştü.
ve sonra anlaşılmaz bir şey oldu, o kadar hızlı zıplamaya başladı ki bir saat içinde 1.09'a ulaştı "
Belki de istemiyorlar ya da spekülatif bir ilgi yok?
Evet ve hiçbir bilgi nedeni yok.
Evet, hatta hiç, mevcut gidişat herkes için objektif ve tatmin edici olabilir.
Ne yazdın:
"Haberin yayınlandığı tarihte euro 0,03'e kadar düştü.
ve sonra anlaşılmaz bir şey oldu, o kadar hızlı zıplamaya başladı ki bir saat içinde 1.09'a ulaştı "
Sebepler neler?
nae..hile yapmaya çalışmak, çoğu tüccarı terk etmek mi?
Neredeydin ve nerede kalacaksın.
Efendim, neydi? )