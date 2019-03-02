FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1250

her zamanki gibi...


 

dün dolar hakkında olumlu istatistikler çıktı.

haberin yayınlandığı tarihte euro 0.03 kadar düştü

ve sonra anlaşılmaz bir şey oldu, o kadar hızlı zıplamaya başladı ki bir saat içinde 1.09'a ulaştı.

neydi o?)

 
mmmoguschiy :
Nereye gittiler? Uzun zamandır bu konuyla ilgili haberleri okumadım))

Belki de istemiyorlar ya da spekülatif bir ilgi yok?

Evet ve hiçbir bilgi nedeni yok.

Evet, hatta hiç, mevcut gidişat herkes için objektif ve tatmin edici olabilir.

 
mmmoguschiy :
Önümüzde ilginç bir akşam! Tüm bankalar ve CME'ler erken kapanır ve Nonfarm çıkar. Zhakhanet - biraz görünmeyecek mi?
Hareket için beklemeye değip değmeyeceği haberin yayınlanmasına daha yakın görülecektir. Bana kalırsa ciddi bir şey beklemiyorum.
 
neyron :

lactone :

Belki de istemiyorlar ya da spekülatif bir ilgi yok?

Evet ve hiçbir bilgi nedeni yok.

Evet, hatta hiç, mevcut gidişat herkes için objektif ve tatmin edici olabilir.

o beni tatmin etmiyor
 
lactone :

Sebepler neler?

nae..hile yapmaya çalışmak, çoğu tüccarı terk etmek mi?

Ishim :
Neredeydin ve nerede kalacaksın.
Efendim, neydi? )
 
_new-rena :
Efendim, neydi? )
Yan yan)))
