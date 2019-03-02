FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1246
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
harrier'i kendin almalısın ...
bak osuruk atma
hatta her türlü saçmalığı buraya yazarsın...
tryndet mozh başka bir yerde mi?
Casus verilerime bakılırsa ;) Ay boyunca 1.07'den 1.052'ye salınım. Rusya'da yaşayan ve ruble alan biri olarak, şu soru hala içimi kemiriyor, ruble 55 bölgesinde yer edinecek mi? Ali rezervler yanarken, bekleyip sonra ne gelebilir?
Rusya Federasyonu Merkez Bankası, piyasaya son kez Ocak ayı başında veya Aralık ayı sonunda döviz satışı ile girdi.
Ve dolar 55-60 ruble aralığında olacak (bence) - şu anda gerçek döviz kuru bu
tahmin etmek:
hatta her türlü saçmalığı buraya yazarsın...
tryndet mozh başka bir yerde mi?
ve nerede deneyebilirim, bir şekilde kendim halledeceğim
Rusya Federasyonu Merkez Bankası, piyasaya son kez Ocak ayı başında veya Aralık ayı sonunda döviz satışı ile girdi.
Ve dolar 55-60 ruble aralığında olacak (bence) - şu anda gerçek döviz kuru bu
tahmin etmek:
Biraz çıkardı, ama şarkı çekiyor ...
https://youtu.be/wVFHKAslvQY
Biraz çıkardı, ama şarkı çekiyor ...
geri çevir, yakında pound al (düzelt) ...
tatile gidiyor...
geri çevir, yakında pound al (düzelt) ...
tatile gidiyor...