FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1252
https://youtu.be/rAxmOqBFzV8
Ziyafetin devamını bekliyorum .... henüz enstrümanları inkar etmeyin.
boşanmaya benziyor. ütüler zar zor seğirdi. Randevumu destekle kapattım .
o beni tatmin etmiyor
Eidler, ayık mısın?))
Bugün Katoliklerin Hayırlı Cumaları var, CME kapalı, metal ticareti yok.
Pazartesi günü bir boşluk bekleyin.
Pazartesi günü fiyatın yeşil sınırı kolayca geçeceğini ve kırmızı sınırı geçemeyeceğini varsayıyorum.
Kırmızı olana gelince, şimdilik duruyor...Yeşil olana bakın, hata yapmayın.