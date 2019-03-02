FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1252

_new-rena :
chepikds :

Ziyafetin devamını bekliyorum .... henüz enstrümanları inkar etmeyin.

 
_new-rena :
Bir ay sonra bakarım, belki de ruh halime göre geçen gün birkaç tahmin yayınlarım...
 
boşanmaya benziyor. ütüler zar zor seğirdi. Randevumu destekle kapattım.
 
iIDLERr :
Doğru olanı yaptın, geri dönüşten tekrar satmak mümkün olacak ...
 
mmmoguschiy :
o beni tatmin etmiyor
değiştirmeyi dene o zaman)
 
iIDLERr :
Eidler, ayık mısın?))

Bugün Katoliklerin Hayırlı Cumaları var, CME kapalı, metal ticareti yok.

Pazartesi günü bir boşluk bekleyin.

 
lactone :

ahh .... peki, düzeltin ...
 

Pazartesi günü fiyatın yeşil sınırı kolayca geçeceğini ve kırmızı sınırı geçemeyeceğini varsayıyorum.

 
Speculator_ :

Kırmızı olana gelince, şimdilik duruyor...Yeşil olana bakın, hata yapmayın.

