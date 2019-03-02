FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1251
Yan yan)))
mevduat araf)
Çoğu kişi, artan oynaklık anlarında çite tırmanır, çünkü mevduat erir, ancak aynı hikaye dairede devam eder). Merak ediyorum geriye ne kaldı?
Bu neydi? o0
sadece bir dakika içinde 1.089'dan 1.093'e
50 ile çarpın. Forex böyle olabilir. 15 Ocak'ta USDCHF'ye bakın....
şimdi neler oluyor.....
Bu olmasaydı, hiç ilginç olmazdı. Tartışma yakında burada başlayacak. Hadi izleyelim....
Peki beyler pire mi kovalıyorsunuz?
Hayır ))) Devletli sert bir adamın gelişini nefesimizi tutarak bekledik)))