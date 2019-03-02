FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1254

Yeni yorum
 
Myth63 :
pozisyonlar olmadan sadece dalgalı kar.
Kabul ediyorum. "Arabaları" çıkarmak için. )))
 
Myth63 :
pozisyonlar olmadan sadece dalgalı kar.
Evet, sistemin iyileştirilmesi gerekiyor. Üçüncü şahıslara bağlantılar - reklam ve yasaklama
[Silindi]  

Herkesi uyarmak istiyorum!

hafta korkunç olacak.

kadıkta, audio, pound kanallarında normalden fazla ve nezih bir şekilde daha fazla.

 
Myth63 :

Herkesi uyarmak istiyorum!

hafta korkunç olacak.

kadıkta, audio, pound kanallarında normalden fazla ve nezih bir şekilde daha fazla.

Ana şey sınırlarını görmek, gerisi korkutucu değil. ))
[Silindi]  
Myth63 :

Herkesi uyarmak istiyorum!

hafta korkunç olacak.

kadıkta, audio, pound kanallarında normalden fazla ve nezih bir şekilde daha fazla.

olağanüstü!
[Silindi]  

Burada göstergeyi bitirdim. zaman içinde farklı çiftlerin senkronize tırnakları. doların durduğu hıza bakın ve ticaret yapıyoruz.............

Ancak boşluğu takas edebilir ve kaç tane kuklanın çalıştığını bilebilirsiniz. Aslında, teklif doların durduğu seviyeye geri dönmelidir. Bu durumda euro 1,0990'a kadar çıkıyor. Hadi izleyelim....

 
_new-rena :

Burada göstergeyi bitirdim. zaman içinde farklı çiftlerin senkronize tırnakları. doların durduğu hıza bakın ve ticaret yapıyoruz.............

Ancak boşluğu takas edebilir ve kaç tane kuklanın çalıştığını bilebilirsiniz. Aslında, teklif doların durduğu seviyeye geri dönmelidir. Bu durumda euro 1,0990'a kadar çıkıyor. Hadi izleyelim....

Ren, ben taşınmadım, neden bu hindiyi takas edeceksin? Motor bittiğinde herhangi bir çift için size söyleyeceğim. ve CD'ye göre, ticarete başladıklarında.
[Silindi]  
iIDLERr :
Ren, ben taşınmadım, neden bu hindiyi takas edeceksin? Motor bittiğinde herhangi bir çift için size söyleyeceğim. ve CD'ye göre, ticarete başladıklarında.

Dürüst olmak gerekirse, 7 yıldır bu hindiyi pişiriyorum. Tabii ki, bununla ticaret yapmayacağım. Biraz farklı bir tane var, tabiri caizse "bitti".

En azından CD yükleyicisine kişisel bir bağlantı atardım ...

5. metakada hacimleri olan bir fonksiyon ortaya çıktı ancak sonuç QUIK'ten pek farklı değil gibi görünüyor....

 
_new-rena :

Dürüst olmak gerekirse, 7 yıldır bu hindiyi pişiriyorum. Tabii ki, bununla ticaret yapmayacağım. Biraz farklı bir tane var, tabiri caizse "bitti".

Keşke CD yükleyiciye kişisel bir bağlantı atmış olsaydım ...

5. metakada hacimleri olan bir fonksiyon ortaya çıktı ancak sonuç QUIK'ten pek farklı değil gibi görünüyor....

4. sıradayım. CD'deki sorunu anlamadım. kayıt ol, para öde ve çalış. orada 2 gün bedava, mesela...
[Silindi]  
iIDLERr :
4. sıradayım. CD'deki sorunu anlamadım. kayıt ol, para öde ve çalış. orada 2 gün bedava, mesela...
nereye kayıt oluyorsun
1...124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261...2119
Yeni yorum