FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1247

Yeni yorum
 
_new-rena :
Strange'i özledin mi? Uzun zaman önce aldım ve gurur duyuyorum)

yerli baba?

nerede ticaret yapmak istersen, her yerde kar ya da kolyan olur


[Silindi]  
Lesorub :

yerli baba?

nerede ticaret yapmak istersen, her yerde kar ya da kolyan olur

evet, bardaktaki kurşun kalem gibi zıplar)

AL veya SAT - soru bu mu? )))

 
Lesorub :

hatta her türlü saçmalığı buraya yazarsın...

tryndet mozh başka bir yerde mi?

Garip trol ve gerisi hiçbir şey değil ((((
[Silindi]  
Ishim :
Garip trol ve gerisi hiç bir şey değil ((((
İşim, PAMM'da işler senin için düzeliyor... Yanlış ayağa mı kalktın?
 
_new-rena :
İşim, PAMM'da işler senin için düzeliyor... Yanlış ayağa mı kalktın?
senaryoya geçti - hedefler arasındaki gürültüyü kaldırdı.
[Silindi]  
Ishim :
senaryoya geçti - hedefler arasındaki gürültüyü kaldırdı.
TAMAM. Evra neden ayaklar altına alınıyor, orada nasıl bir senaryo olacak, biliyor musunuz?
 
_new-rena :
TAMAM. Evra neden ayaklar altına alınıyor, orada nasıl bir senaryo olacak, biliyor musunuz?
1.13 (9/10'un çalışması gerektiğini bilmeniz gerekmiyor - ve sonra ticaret yapabilirsiniz)
 
Ishim :
1.13 (9/10'un çalışması gerektiğini bilmeniz gerekmiyor - ve sonra ticaret yapabilirsiniz)

bunun adı saçma sapan dolandırıcılık...

1.0878 Sat!!!

 
Lesorub :

bunun adı saçma sapan dolandırıcılık...

1.0878 Sat!!!

1.13'ün üzerine çıkmazsa, oturabilirsiniz)))
 
Ishim :
1.13'ün üzerine çıkmazsa, oturabilirsiniz)))

ne oturalım hoşçakal...

evet ay...

1...124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254...2119
Yeni yorum