FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1690
Sihirbaz, eskisi havalı bir gün içi tüccarı olduğunu yazmıştı ama hangi sistemle ticaret yapıyorsun?
Kanalın arızalarında - ne tavsiye etmiyorsunuz?
Ve ayrıca özel bir jet ve dekoratif bir köpek)))
https://www.mql5.com/en/blogs/post/634244
Yazar her zaman seçenek seviyeleri yazıyor, sizce güvenilir mi?
Uç noktaları yakalamaya çalışıyorum... Bazen işe yarıyor)))
Kendiniz için uygun olanı seçersiniz (pip ... ara sınav vb.)
ölüyorum ... evet, sanırım ... tıpkı herkes gibi)))) Arıza izlemiyorum ...
şimdi benim görevim euro cinsinden 50-200 piplik kanalları aşmak...
Bakıyorum - böyle yatay kanallar görmüyorum - eğimli olanları alabilirsiniz - ama daha önce eğimli olanlara bakmadım - birisi ne tavsiye ederdi
Orada gördüğüm kadarıyla hiçbir şey dikkat çekmemiş. Raporlardaki verilerin en ayrıntılı görselleştirmesi burada (başka hiçbir yerde görmedim):
Anatly, teşekkürler, ama "mevcut" ne anlama geliyor?
ve bu resim nereden?
dün ima edildin ... bilgiyi VR biçiminde görüntüleyebilirsin ve zaten korelasyonlar var ... nedensel testlere bak, vb.
Akım - akım, dolaşımda. Microsoft Excel'i kendiniz yükleyin ve aynı resimleri yapabileceksiniz. )