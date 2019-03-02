FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1690

Vizard_ :


Sihirbaz, eskisi havalı bir gün içi tüccarı olduğunu yazmıştı ama hangi sistemle ticaret yapıyorsun?

Kanalın arızalarında - ne tavsiye etmiyorsunuz?

 
artikul :
Ve ayrıca özel bir jet ve dekoratif bir köpek)))
Gökten inen bir göbek bağına asılı pembe bir ayı yavrusu. )))
 
Anatoli Kazharski :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/634244

Yazar her zaman seçenek seviyeleri yazıyor, sizce güvenilir mi?

Zogman :

Sihirbaz, eskisi havalı bir gün içi tüccarı olduğunu yazmıştı ama hangi sistemle ticaret yapıyorsun?

Kanalın arızalarında - ne tavsiye etmiyorsunuz?

ölüyorum ... evet, sanırım ... tıpkı herkes gibi)))) Arıza izlemiyorum ...
Uç noktaları yakalamaya çalışıyorum... Bazen işe yarıyor)))
Kendiniz için uygun olanı seçersiniz (pip ... ara sınav vb.)
 
Vizard_ :
ölüyorum ... evet, sanırım ... tıpkı herkes gibi)))) Arıza izlemiyorum ...
Uç noktaları yakalamaya çalışıyorum... Bazen işe yarıyor)))
Kendiniz için uygun olanı seçersiniz (pip ... ara sınav vb.)

şimdi benim görevim euro cinsinden 50-200 piplik kanalları aşmak...

Bakıyorum - böyle yatay kanallar görmüyorum - eğimli olanları alabilirsiniz - ama daha önce eğimli olanlara bakmadım - birisi ne tavsiye ederdi

 
Zogman :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/634244

Yazar her zaman seçenek seviyeleri yazıyor, sizce güvenilir mi?

Orada gördüğüm kadarıyla hiçbir şey dikkat çekmemiş. Raporlardaki verilerin en ayrıntılı görselleştirmesi burada (başka hiçbir yerde görmedim):


 
Vizard_ :
ölüyorum ... evet, sanırım ... tıpkı herkes gibi)))) Arıza izlemiyorum ...

Ve garip olanın da tahmin ettiği şey - bazen bir pip kadar doğru sayılar veriyor - o zaman doğru, o zaman 17 pip için ıskalar var - ama fal bakmaya pek benzemiyor ...
 
Anatoli Kazharski :

Orada gördüğüm kadarıyla hiçbir şey dikkat çekmemiş. Raporlardaki verilerin en ayrıntılı görselleştirmesi burada (başka hiçbir yerde görmedim):


Anatly, teşekkürler, ama "mevcut" ne anlama geliyor?

ve bu resim nereden?

 
Zogman :

şimdi benim görevim euro cinsinden 50-200 piplik kanalları aşmak...

Bakıyorum - böyle yatay kanallar görmüyorum - eğimli olanları alabilirsiniz - ama daha önce eğimli olanlara bakmadım - birisi ne tavsiye ederdi

araştırma yapmayı ve istekleriniz için bir teori ortaya koymayı teklif ediyorsunuz))) teneke ...
dün ima edildin ... bilgiyi VR biçiminde görüntüleyebilirsin ve zaten korelasyonlar var ... nedensel testlere bak, vb.
 
Zogman :

Anatly, teşekkürler, ama "mevcut" ne anlama geliyor?

ve bu resim nereden?

Akım - akım, dolaşımda. Microsoft Excel'i kendiniz yükleyin ve aynı resimleri yapabileceksiniz. )

