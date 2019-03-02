FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1249

Ishim :
aud/nzd 1.032'ye geri dönüş, daha iyi aud/cad satın alın

çok erken değil mi


 
Lesorub :

çok erken değil mi


Ben genellikle))))) (ve oradan nereye bakmalıyım ...)
 
Ishim :
Ben genellikle))))) (ve oradan nereye bakmalıyım ...)
fui bir pamukçuk verecek ...
 
Lesorub :
fui bir pamukçuk verecek ...
her şeyi takip edemiyorsunuz)))) (Avrupa Birliği'nde çok var ve yavaş veriyor)))))
 
Ishim :
her şeyi takip edemiyorsunuz)))) (Avrupa Birliği'nde çok var ve yavaş veriyor)))))

Ama nefes nefese değil miydi?


 
Lesorub :

Ama nefes nefese değil miydi?


evet sen vur! 145'ten ilk düzeltme (euro için sipariş dengesi nötr - şimdi Pazartesi'ye kadar)
 
Ishim :
evet sen vur! 145'ten ilk düzeltme (euro için sipariş dengesi nötr - şimdi Pazartesi'ye kadar)

Artikul (ora...) olmak istemiyorum ama bastonlar inmiş gibi...


 

Beyler, hangi ticaret platformunda işlem yapıyorsunuz?

Ps Holy var üretmemek ve reklam yapmamak için lütfen hp ile cevaplayınız.

 
lactone :

ya da belki de büyük para birimi satın alan ve rubleyi boşaltan hiç kimse yok mu?

Nereye gittiler? Uzun zamandır bu konuyla ilgili haberleri okumadım))
 
Önümüzde ilginç bir akşam! Tüm bankalar ve CME'ler erken kapanır ve Nonfarm çıkar. Zhakhanet - biraz görünmeyecek mi?
