FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1249
aud/nzd 1.032'ye geri dönüş, daha iyi aud/cad satın alın
çok erken değil mi
Ben genellikle))))) (ve oradan nereye bakmalıyım ...)
fui bir pamukçuk verecek ...
her şeyi takip edemiyorsunuz)))) (Avrupa Birliği'nde çok var ve yavaş veriyor)))))
Ama nefes nefese değil miydi?
evet sen vur! 145'ten ilk düzeltme (euro için sipariş dengesi nötr - şimdi Pazartesi'ye kadar)
Artikul (ora...) olmak istemiyorum ama bastonlar inmiş gibi...
Beyler, hangi ticaret platformunda işlem yapıyorsunuz?
Ps Holy var üretmemek ve reklam yapmamak için lütfen hp ile cevaplayınız.
ya da belki de büyük para birimi satın alan ve rubleyi boşaltan hiç kimse yok mu?