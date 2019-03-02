FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1243
euroya göre giriş TR 129.60
Sağ?
http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/79836-tendentciiprognozy-i-sledstviia/page-4 ekranı yayınlandı
Euro/dolar
11.54'te her biri 1.73 aldı - bir alma, durma vardı.
15.18'de Teikom'u aldım. Henüz hiçbir şey anlamıyorum, aynı çift üzerinde çalışıyorum.
Yarın yana doğru ortalama, 1.75'ten 1.72'ye dönüyoruz ve öğleden sonra geri dönüyoruz.
Günlük olarak, 04/12/15 itibariyle yaklaşık 1.58 yakalıyoruz.
Eurobucks ticareti yaptığınızdan emin misiniz yoksa farklı tarihsel dönemlerde miyiz?
tahmin etmek:
Puto-çağrıları analiz etmeye başladık ve herkes bir yerlerde kayboldu. Her nasılsa sobalarda daha iyi para kazandılar ....
sessizliği severler...