FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1244

Yeni yorum
 
_new-rena :
evet hayır. sadece tahminin kısa vadeden elde edilmesidir. Pound için son tahmin bir satın alma (bir hafta öncesinden) ve o gelene kadar beklemeye mi çalışıyorsunuz?

ona tükür...

kivi hemen satın al

[Silindi]  
Lesorub :

ona tükür...

kivi hemen satın al

neydi o? )))))
[Silindi]  
 
_new-rena :
neydi o? )))))
cips...
 
http://ria.ru/world/20150401/1055918822.html
Мадсен: "массовый побег" в Азию друзей США - крах "американского мира"
Мадсен: "массовый побег" в Азию друзей США - крах "американского мира"
  • 2015.04.01
  • ria.ru
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Помпезный курс администрации американского президента Барака Обамы на Азию разбит в пух и прах усилиями Китая, собирающего вокруг своего инвестиционного банка ближайших союзников Вашингтона, полагает американский журналист и публицист Уэйн Мадсен. Примеру Великобритании, одной из первых объявившей о планах...
[Silindi]  
Bugün tüm beyinler tükendi .... Rollercoaster.
 
_new-rena :
Bugün bütün beyinler tükendi .... Roller coaster.
beyinler ve cüzdanlar
 

durumu düzeltmek için bir ay satın alın ...

TR 1.2710

[Silindi]  
mmmoguschiy :
beyinler ve cüzdanlar
istikrar bir beceri işaretidir)
 

Che euro / dolar düşünüyorum?

Evra düştü, akşama pozisyonlarını geri kazanacak. 1.077'den 1.071'e satış için çalışıyoruz... Başka bir fikriniz var mı?

1...123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251...2119
Yeni yorum