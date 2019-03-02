FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1688

Bugün kahvaltıda televizyon izledim (Rusya 1).

Bir enstitüde doçent olan bir "finans uzmanı" stüdyoya çağrıldı.

Para birimlerinde bundan sonra ne olacağı soruldu.

Pound'un zayıflayacağını ve euro ile pariteye doğru hareket edeceğini söyledi. Ve euro, bu veya gelecek yıl zaten dolardan daha ucuz olacak, ancak birkaç yıl içinde fiyatı önemli ölçüde artacak.

Burada oturuyorum ve düşünüyorum - bu yardımcı doçentin bir öngörüsü yok muydu?

lactone :

burada takılmak =)
 
Nestradamus :

Ve bence savaşma zamanı

İyi evet.
Ama günübirlik gezide, daha çok bir düzeltme gibi görünüyor ... dünün madeni güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
Hadi izleyelim...
 
stranger :
Ve nereye gideceklerini nereden bileyim , hala satış yapıyorum.
Sensei gelecek... söyle )))
yeni başlayanlar için yaklaşık 1.13'te koşmak güzel olurdu
 
Roman Busarov :
yeni başlayanlar için yaklaşık 1.13'te koşmak güzel olurdu
1.11 -> 1.075
 
Vizard_ :
İyi evet.
Ancak günlük grafiklerde daha çok bir düzeltme gibi görünüyor. .. dünün madeni güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
Hadi izleyelim...

tuz... düzeltmeler:


 
Lesorub :

tuz. .. düzeltmeler:


 
Vizard_ :
https://www.youtube.com/watch?v=QAyke1W4W0Y
 

Sterlin için 11.30 haber, euro için 12.00.

Bence dolar kalabalığa karşı düşecek

