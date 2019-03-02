FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1688
Bugün kahvaltıda televizyon izledim (Rusya 1).
Bir enstitüde doçent olan bir "finans uzmanı" stüdyoya çağrıldı.
Para birimlerinde bundan sonra ne olacağı soruldu.
Pound'un zayıflayacağını ve euro ile pariteye doğru hareket edeceğini söyledi. Ve euro, bu veya gelecek yıl zaten dolardan daha ucuz olacak, ancak birkaç yıl içinde fiyatı önemli ölçüde artacak.
Burada oturuyorum ve düşünüyorum - bu yardımcı doçentin bir öngörüsü yok muydu?
Ve bence savaşma zamanı
Ama günübirlik gezide, daha çok bir düzeltme gibi görünüyor ... dünün madeni güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
Hadi izleyelim...
Ve nereye gideceklerini nereden bileyim , hala satış yapıyorum.
yeni başlayanlar için yaklaşık 1.13'te koşmak güzel olurdu
İyi evet.
Ancak günlük grafiklerde daha çok bir düzeltme gibi görünüyor. .. dünün madeni güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
Hadi izleyelim...
tuz... düzeltmeler:
tuz. .. düzeltmeler:
Sterlin için 11.30 haber, euro için 12.00.
Bence dolar kalabalığa karşı düşecek