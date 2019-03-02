FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1245

2035977 :

Che euro / dolar düşünüyorum?

Evra düştü, akşama pozisyonlarını geri kazanacak. 1.077'den 1.071'e satış için çalışıyoruz... Başka bir fikriniz var mı?

bu konunun başlarında şöyle çizmeyi seviyorlardı:


 
Yaşasın. Ekran görüntüsü siyah bir arka planda değil. Teşekkür ederim.
siyah sevmez misin
 
Evet. Siyah bir arka planda, tüm ekran görüntüleri ve özellikle mobil cihazlardan alınan görüntüler iğrenç görünüyor.
 
Casus verilerime bakılırsa ;) Ay boyunca 1.07'den 1.052'ye salınım. Rusya'da yaşayan ve ruble alan biri olarak, şu soru hala içimi kemiriyor, ruble 55 bölgesinde yer edinecek mi? Ali rezervler yanarken, bekleyip sonra ne gelebilir?
Yeni bir büyük para birimi bankasıyla ilgili son olaylar (ve dolar geniş bir düzlükte) ışığında, ruble hala tutuyor. petrole bakmamız gerekiyor ve oradaki tahmin ruble için rahatlatıcı değil. Ayrıca, para biriktiren insanlar onları teslim etmeye başladı. tüm bu faktörler göz önüne alındığında bir sıçrama olacak, ancak doların ruble cinsinden değerinde bir miktar sabit / düşüşten sonra (bankaların daha düşük bir fiyattan dolar alması ve daha sonra daha yüksek bir fiyata satması gerekiyor), zaman gösterecek bu sıçrama neyle sonuçlanacak. Sonbahara kadar en az 70 düşünüyorum.
 

harrier'i kendin almak zorunda kalacaksın ...


 
TR 1.2710

Alıp satmaktan ziyade
 
İstikrar başka bir şeyin işaretidir. Belki eller düştü, hayata ilgi kayboldu, sandalyeye basılan beşinci nokta “rahatlık bölgesine” girdi. Belki her şey yorgundur ve hayat eski tutkusunu ve kalbi hızlandıran diğer şeyleri kaybetmiştir.
 
Eskiden ve şeker daha tatlıydı
