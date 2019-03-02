FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1239

Myth63 :

pound gelince

Oradan bugünkü şeridi ve bisikleti bekliyorum (1.4770-1.4785). 1.4752'nin altında bir stopla (muhtemelen geçen Perşembe gününün en düşük seviyesinin altında) 1.5350'de bir dansla.

Bu arada, şu anda sadece hafta başında uyardığımız bir geçiş yapıyoruz.
Peki yazıldığı gibi =) bakalım..

yakınsar.

Efendim, sizin için bir analist olmanın zamanı gelmedi mi - onu orada arıyorlar mı?

 
_new-rena :
adını kişisel olarak attı. Google'da Ara. Seni uyarıyorum - ihtiyacım olanı alana kadar ona uzun süre baktım. kısacası, gerçeğe giderken onunla acele etmeyin.
Teşekkür ederim! kesinlikle google'a girerim Demoya mutlaka bakacağım
 

Peki, çubukları kesme zamanı:


 
Lesorub :

Peki, çubukları kesme zamanı:


şimdiden çok parçalanmış - geç arkadaşım - uzun süre koşuyorsun
 
mmmoguschiy :
o kadar parçalandın ki - çok geç dostum
farklı bir odunumuz var...
 
Lesorub :
farklı bir odunumuz var...
baş aşağı büyür mü?
 

alt putokola yine de bağlandı:


 
Lesorub :

alt putokola yine de bağlandı:


Erken bağladılar, 1.74'te gitti, ben de 1.75'te kapmak için acele ettim .. (Ve böylece 1.73'te ve en tepede yaklaşık 1.81'e kadar almak mümkün oldu.
 
2035977 :
Erken bağladılar, 1.74'te gitti, ben de 1.75'te kapmak için acele ettim .. (Ve böylece 1.73'te ve en tepede yaklaşık 1.81'e kadar almak mümkün oldu.
Er ya da geç olmuyor. Olması gerektiği gibi olur. Tıklandı - kader değil
 
mmmoguschiy :
Er ya da geç olmuyor. Olması gerektiği gibi olur. Tıklandı - kader değil
Bir demo hesapta oturuyorum, yaklaşık 2 hafta, yine de er ya da geç benim için oluyor) Genel olarak, bence, hepsi lota ve kaldıraca bağlı ... Bu durumda, kim yapmazsa risk içmez, bu bir seçenek değildir.
