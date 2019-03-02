FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1239
pound gelince
Oradan bugünkü şeridi ve bisikleti bekliyorum (1.4770-1.4785). 1.4752'nin altında bir stopla (muhtemelen geçen Perşembe gününün en düşük seviyesinin altında) 1.5350'de bir dansla.
Bu arada, şu anda sadece hafta başında uyardığımız bir geçiş yapıyoruz.
Peki yazıldığı gibi =) bakalım..
yakınsar.
Efendim, sizin için bir analist olmanın zamanı gelmedi mi - onu orada arıyorlar mı?
adını kişisel olarak attı. Google'da Ara. Seni uyarıyorum - ihtiyacım olanı alana kadar ona uzun süre baktım. kısacası, gerçeğe giderken onunla acele etmeyin.
Peki, çubukları kesme zamanı:
o kadar parçalandın ki - çok geç dostum
farklı bir odunumuz var...
alt putokola yine de bağlandı:
Erken bağladılar, 1.74'te gitti, ben de 1.75'te kapmak için acele ettim .. (Ve böylece 1.73'te ve en tepede yaklaşık 1.81'e kadar almak mümkün oldu.
Er ya da geç olmuyor. Olması gerektiği gibi olur. Tıklandı - kader değil