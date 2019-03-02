FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1232
tanımlayamazsınız. ticaret faaliyetine bağlıdır.
Peki, nasıl belirleyemezsin? Feed bize gerçekleşen işlemler hakkında bilgi verir. Herhangi bir şekilde temsil etmek - en azından bir ayak izi, en azından kalabalığın "ruh halini" belirlemek oldukça gerçekçi olduğu kadar uygun - camdaki şeylerin gerçek durumunu görmek ve doğru yönde açmak. Burada, elbette , bir "boşanma" ile karşılaşabilirsiniz - bu teknolojilerin birçoğu var - bir buzdağı ve her şey ... Ama eminim ki bu mümkün !!! Gerçek şu ki, hala nasıl olduğunu bilmiyorum.
bilgi doğruysa, büyük olasılıkla sadece bir tüccarın hatası. ve böylece - Ne demek istediğinizi, nerede olduğunuzu ve teklif vermek için ne kullandığınızı anladım.
ve babosların çekilmesini durdurana kadar, Forex ve MT4 bana uyuyor.
Neden Mendeleev'e ihtiyacınız var? Seviyelerle ilgili her şey basittir - 10 üzerinden 7'nin tetiklendiğini ve ardından çevrimiçi olarak 10 üzerinden 7'sini test edin - iyi bir yüzde (70), bu da ticaret için önemli bir seviyeye sahip olduğunuz anlamına gelir. (ve belki de yalnızca böyle bir seviye oluşturma (bulma) yönteminiz)
Yatay seviyeler mi demek istiyorsun? Ancak bunların temel Gann açıları olabileceğini düşünmedim - 1/128 veya 1/256. Küçük çerçevelerde yatay duruyorlar...
İlk önce, karar verin - yasa veya senaryo. Hukuk, devredilemez ve değiştirilemez bir mülktür. Senaryo ise yazarı ima eder ve yazarın mantıksal ayarlamalarına tabidir.
Yeni terim (anlamı anlamında) senaryosu! İçine ne koyuyorum? (gerçek zamanlı olarak banal şeyler, ama gelecek ... peki, sormak istiyorsun). Senaryo, para kazanmanın bir çeşididir (uygun anlamı değiştirebilirsiniz - Kuklalar, MM, Soros, Pendos .... fanteziler sınırlı değildir) para. Sonra klasikler başlar - başlangıç - gelişme - final.
Sonuç olarak, geri dönüş yapan biri - sızdırdı, trol 0'da çalıştı, bir bu aldı - paraları görmeme rağmen ((((. Gerçekleşen senaryoları düşünmek güzel - işte Yahudi 1.05'te son bir geri dönüş) - 1.105, finale ulaşmadı (1.13) Bence hedefin netliği için - sonuçta orada satmaya başlayacaklar ve yolu kim ödeyecek (ancak trendin tersine çevrilmesi zor bir senaryo olacak) 2. veya 3.).
Bir senaryodaki kolaylık, başarısız olamayacağı düzeyde değildir. (Uzatabilir, kısaltabilir tabi! AMA ama! Doğru girerseniz boo'dan çok uzaklaşmış olursunuz)
İşim, ama bunda bir şey var ....
Bu tür yansımaların sonucu, yeniden icat edilmiş bir tekerlek değil, kalıplardır. Ve uzun süredir fark ediliyorlar. Ancak bunlara göre çalışmak, senaryo geliştirmenin her zaman öngörülebilir bir sonucu değildir.
Evet, o seviyelerden bahsediyorum - yatay. (seçenekler vb. olabilir) ve yaylar, açılar, trend çizgileri soyut sanattır))))
Senaryomla tesadüflere bakın (peki, geri dönüş bitti) - modaya uygun H4 fiyatı tuttu! daha sonra mum emilimi (raylar) çizildi ve en önemlisi arka arkaya 2 mum H4 kırmızı - "şok günü" (orada her şey satıldı ve hatta trend testi Cuma günü yapıldı)
Şaman, her zamanki gibi sisin içine girmesine izin verdi. Parmağınızı özellikle dürtersiniz - bu bir komut dosyasıdır ve "tam adı" yazar . Eh, göbek adını bilmiyorsanız, en azından soyadı ...