FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1234
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşim, fiyat 1.13'ü icat edemez. Sadece fiyatın sahip olmadığı teknik analiz ile icat edilebilir, çünkü. fiyat, arz ve talep arasındaki dengenin tamamen sayısal bir yansımasıdır.
Pound'da, bu arada, yumruk bu - kırmızı çizgide kapatıldı, Yahudilerde henüz yok (gerçek şu ki şimdi gerekli değil - şeritten mümkün). Evet, bu teknik analiz - bu her zaman yapılır - ve bu bir sır değil (herkes uzun zamandır yumrukların kapalı olduğunu biliyor). Fiyatı bir araç olarak görüyorum ve oradaki sayılar rastgele değil (pekala, yukarıda çok önemli olmadığında yazdım - golden hedefe yolculuk). Talep arzı - Bu ifadeleri (kavramları) bir tüccarın günlük yaşamından hariç tutardım - analistlerin kendilerini ifade etmesine izin verin. Fiyat, bir tüccar havuzuyla işlem görüyor - ve ben bu görüşte kalıyorum.
Pound'da, bu arada, yumruk bu - kırmızı çizgide kapatıldı, Yahudilerde henüz yok (gerçek şu ki şimdi gerekli değil - şeritten mümkün). Evet, bu teknik analiz - bu her zaman yapılır - ve bu bir sır değil (herkes uzun zamandır yumrukların kapalı olduğunu biliyor). Fiyatı bir araç olarak görüyorum ve oradaki sayılar rastgele değil (pekala, yukarıda çok önemli olmadığında yazdım - golden hedefe yolculuk). Talep arzı - Bu ifadeleri (kavramları) bir tüccarın günlük yaşamından hariç tutardım - analistlerin kendilerini ifade etmesine izin verin. Fiyat, bir tüccar havuzuyla işlem görüyor - ve ben bu görüşte kalıyorum.
koşulsuzdur.
mantık geliştirmek...
fiyat artıyor - birçok satıcı vardı ve şimdi satın alıyorlar ve tam tersi. denge nerede olacak? tahmin ortaya çıkmaya başladı, değil mi? sadece tahmine çok yakın, en fazla birkaç dakika ileride.
Ve gözlerim kapalı yatay bir çizgi çizeceğim ve üzerinde bir düzine kibrit olacak.
Tabloya bir yelek çizdiğinizde, buna bir kereden fazla ikna oldunuz.
Uzun süre çizdim - tesadüfler değil, nakavt yumruklar değil - gerçek girişler var, gerçekten net değil mi!
Bu arada, muhtemelen okumadınız, eylemi dile getirdim - karşı tepki, fiyat karşı tepki ile ilgilenecek - satıcılar ve siparişleri.
Ticaretin avantajı fiyata göre değil (karşı tepkiyi okuyun), ancak senaryoya göre - Euro'yu 1.02'de izleyeceğim (bir bitiş veya + - bir şey var) 1.14'te Ne olduğunu göreceğim)))) ve ondan önce orada gürültü olacak! - ve oraya bir demet ışın çizeceksin Ve fikrini 10 kez değiştireceksin )))))) (ve ben yapacağım )
koşulsuzdur.
mantık geliştirmek...
fiyat artıyor - birçok satıcı vardı ve şimdi satın alıyorlar ve tam tersi. denge nerede olacak? tahmin ortaya çıkmaya başladı, değil mi? sadece tahmine çok yakın, maksimum birkaç dakika.
koşulsuzdur.
mantık geliştirmek...
fiyat artıyor - birçok satıcı vardı ve şimdi satın alıyorlar ve tam tersi. denge nerede olacak? tahmin ortaya çıkmaya başladı, değil mi? sadece tahmine çok yakın, en fazla birkaç dakika ileride.
Bana 5 dakika için %100 bir tahmin verin, Rothschild'in bir ay içinde dünyayı dolaşmasına izin vereyim...
Uzun süre çizdim - tesadüfler değil, nakavt yumruklar değil - gerçek girişler var, gerçekten net değil mi!
Bu arada, muhtemelen okumadınız, eylemi dile getirdim - karşı tepki, fiyat karşı tepki ile ilgilenecek - satıcılar ve siparişleri.
Ticaretin avantajı fiyata göre değil (karşı tepkiyi okuyun) , ancak senaryoya göre - Euro'yu 1.02'de izleyeceğim (bir bitiş veya + - bir şey var) 1.14'te Ne olduğunu göreceğim)))) ve ondan önce orada gürültü olacak! - ve oraya bir demet ışın çizeceksin Ve fikrini 10 kez değiştireceksin)))))) (ve ben yapacağım)
Fiyat yine arttı...
Kelimeler bir demet halinde toplanmaz, ayrı ayrı okunmuş gibi görünür.
Onları ben çizmem, robot her şeyi çok uzun zaman önce çizdi, ama düşünmek zorundayım... senin aksine...
Basitçe cevap vereceğim - tahmin etmeyeceksiniz. fiyat artıyor veya belki artmıyor - belki çıktı yanlış. (satıcılar alıcılar - belki çift fatura)
Bana 5 dakika için %100 bir tahmin verin, Rothschild'in bir ay içinde dünyayı dolaşmasına izin vereyim...
hayır, her hareket noktası bir denge eşitlemesidir. seviye - hacimler yaklaşık olarak eşittir.