Peki, pound geriye yaslandı, Evra neyi bekliyor?
 
Lesorub :
Peki, pound geriye yaslandı, Evra neyi bekliyor?

1.13'te yeni eski euro senaryosu (trend hayatta kaldı)

 
Ishim :

1.13'te yeni eski euro senaryosu (trend hayatta kaldı)

inanıyorum
 
mmmoguschiy :
inanıyorum
işte küçük bir yumruk ((( 1.0735 , büyük ihtimalle düşüş doların temeli ile bağlantılıdır. (hafta sonu bu seviye yoktu, ama euro almaları önemli değil - avantaj kurmak)
 
Ishim :

1.13'te yeni eski euro senaryosu (trend hayatta kaldı)

peki ya çubuklar?


 
Lesorub :

peki ya çubuklar?


Yahudilerin en azından 1.085'te bir dayanak kazanması için şimdiye kadar her şey çok kararsız)))
 
Ishim :
Yahudilerin en azından 1.085'te bir dayanak kazanması için şimdiye kadar her şey çok kararsız)))

çubuklar yalan söylemez...

oh kuyruk, ölçekler:

Lesorub :

çubuklar yalan söylemez...

oh kuyruk, ölçekler:

http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk

Trend olanlardan değil bende aynı sinyaller var...))))
 
Ishim :
Trend olanlardan değil bende aynı sinyaller var...))))

euroya göre giriş, TR 129.60

Sağ?

