FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1242
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öykü
Peki, pound geriye yaslandı, Evra neyi bekliyor?
1.13'te yeni eski euro senaryosu (trend hayatta kaldı)
1.13'te yeni eski euro senaryosu (trend hayatta kaldı)
inanıyorum
1.13'te yeni eski euro senaryosu (trend hayatta kaldı)
peki ya çubuklar?
peki ya çubuklar?
Yahudilerin en azından 1.085'te bir dayanak kazanması için şimdiye kadar her şey çok kararsız)))
çubuklar yalan söylemez...
oh kuyruk, ölçekler:
http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk
çubuklar yalan söylemez...
oh kuyruk, ölçekler:
http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk
Trend olanlardan değil bende aynı sinyaller var...))))
euroya göre giriş, TR 129.60
Sağ?