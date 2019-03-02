FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1241
Bom Bom...
zaten bir boşlukla pound ...
20 dakika içinde euro için TÜFE'yi bekliyoruz
yaptıkları gibi, bu yüzden kapanacaklar ...
alt putokola yine de bağlandı:
Ay sonu ve çeyrek, sabitleme devam ediyor.
Beyler neden şube sahibi değişti?
Beyler, lütfen söyleyin, verileri pdf'den excel elektronik tablosuna aktarmak nasıl veya hangi programla daha uygun?