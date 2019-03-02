FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1235
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat yine arttı...
Kelimeler bir demet halinde toplanmaz, ayrı ayrı okunmuş gibi görünür.
Onları ben çizmem, robot her şeyi çok uzun zaman önce çizdi, ama düşünmek zorundayım... senin aksine...
ve ne buldun? (Bir sürü fikri test ettim, ancak komut dosyası yalnızca sinyallerin bir birleşimidir ). Tamam devam et İyi şanslar!
Şaman, ne zaman Rusça konuşmaya başlayacaksın?
Sinyalleri birleştirmek istatistiksel şeylerdir ve senaryo eylem planıdır...
Şaman, ne zaman Rusça konuşmaya başlayacaksın?
Sinyalleri birleştirmek istatistiksel şeylerdir ve senaryo eylem planıdır...
Evet, senin için orospu kim? )) İyi niyetliyim ve hemen isimleri çağırıyorsunuz
Senaryo, gürültüde olacak tüm sinyalleri içerir. Evet, eylem planı bu.
Hayır-ee. Balon olmadan kesinlikle anlamazsınız, gidip ağırlaştırayım... Eylem planınızda sinyaller nasıl yer alıyor?
Sinyal vermeyi veya almayı planlıyor musunuz?
Pekala ... büyüyün .... 200'den daha az dört basamaklı durak koyanlar sadece enayiler ....
Hayır-ee. Balon olmadan kesinlikle anlamazsınız, gidip ağırlaştırayım... Eylem planınızda sinyaller nasıl yer alıyor?
Sinyal vermeyi veya almayı planlıyor musunuz?
İşte İbranice'nin bir analizi.
Pazartesi günü seviyeyi astılar, bir tür iade veya serbest bırakma seviyesiydi (iade edilebilir olduğu ortaya çıktı)
Salı ve çarşamba, haftalık sınırda çizimsiz tipik bir daire ve fiyatın düşmesi arzusu. boğalar ve ayılar pozlarını kapattı. (Sarı ve kırmızıların sıfıra eğilimli olduğunu görebilirsiniz.) Ayıların ortalama pozu, fiyat arzusundan daha düşük olduğu ortaya çıkınca, bir uçuş yaptılar, durdular.
Perşembe günü, fiyat arzusunun seviyesini ve altındaki kırmızı çizgiyi gösteren alıcı çıkışı oldu ve fiyat, kanal sınırının üzerinde asılı kaldı. Orada satın almak intihardı. alıcılar Pazartesi günkü getiri oranını savundu. aşağı inmek gerekiyordu, yeşil çizgi avantajın çok güçlü bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor.
Cuma, ayıların borcunu kapattı (genellikle 20 bip'e kadar uçuşla bir geri tepme) ve boğalar aşağıdaki pozlarını koruyarak kendilerininkini aldı.
fiyat kanalın üst sınırına sıçradı ve ideal olarak uykuya daldı. ihmalkar ayılar fiyatın altında kaldı ve ihmalkar boğalar da daha yüksekti.
İşte İbranice'nin bir analizi.
Pazartesi günü seviyeyi astılar, bir tür iade veya serbest bırakma seviyesiydi (iade edilebilir olduğu ortaya çıktı)
Salı ve çarşamba, haftalık sınırda çizimsiz tipik bir daire ve fiyatın düşmesi arzusu. boğalar ve ayılar pozlarını kapladı. (Sarı ve kırmızıların sıfıra eğilimli olduğunu görebilirsiniz.) Ayıların ortalama pozu, fiyat arzusundan daha düşük olduğu ortaya çıkınca, bir uçuş yaptılar, durdular.
Perşembe günü, fiyat arzusunun seviyesini ve altındaki kırmızı çizgiyi gösteren alıcı çıkışı oldu ve fiyat, kanal sınırının üzerinde asılı kaldı. Orada satın almak intihardı. alıcılar Pazartesi günkü getiri oranını savundu. aşağı inmek gerekiyordu, yeşil çizgi avantajın çok güçlü bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor.
Cuma, ayıların borcunu kapattı (genellikle 20 bip'e kadar uçuşla bir geri tepme) ve boğalar aşağıdaki pozlarını koruyarak kendilerininkini aldı.
fiyat kanalın üst sınırına sıçradı ve ideal olarak uykuya daldı. ihmalkar ayılar fiyatın altında kaldı ve ihmalkar boğalar da daha yüksekti.
Kim sinirlendi ki uyuyakaldı)))) ve şimdi senaryo düştü! Haftanın günlerini bilmiyorum veya başka seçenekleriniz var mı? (aksi takdirde önümüzdeki hafta sonu bir analiz olacak - uyuyakaldılar ve sıçtılar ...)
Ekle. zyyyy))))))))))) öyle evrensel bir bilgilendirme ki, bir çift çağırmak için grafik çizemezsiniz))))))))))))
1.13'e, 1.10'da, 1.11'de kenar ve tırtıklı boyunca -> aşağı ulaşmayacağız.