FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1238
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kanepede sigara içiyorum. bakalım neler oluyor...
ve devir yok diyorsunuz...
Demoda göremedim. gerçek üzerine koy. Ne kadar ve ne zaman kapatacağımı merak ediyorum. Günün sonunda şüpheleniyorum...
şanslı...
ve neye bir önemsemememiz gerektiği konusunda eziyet çekiyoruz ...
şanslı...
ve neye bir önemsemememiz gerektiği konusunda eziyet çekiyoruz ...
Bu program da fırına uçacak. Trend olanı bitirdim.
genel olarak, birleşmemeyi garanti etmek için, aslında, sadece iki koşul - trendle ticaret ve siparişleri münhasıran pozitif karla kapatma koşulunun olmaması - makine için, en azından durum böyle.
Sinyal ne kadar iyi olursa, o kadar karlı olur.
Son birkaç hafta içinde bir sinyal aldım ve program için neredeyse hiç güç kalmadı ...
Bu program da fırına uçacak. Trend olanı bitirdim.
genel olarak, birleşmemeyi garanti etmek için, aslında, sadece iki koşul - trendle ticaret ve siparişleri münhasıran pozitif karla kapatma koşulunun olmaması - makine için, en azından durum böyle.
Sinyal ne kadar iyi olursa, o kadar karlı olur.
Son birkaç hafta içinde bir sinyal aldım ve program için neredeyse hiç güç kalmadı ...
Bu program da fırına uçacak. Trend olanı bitirdim.
genel olarak, birleşmemeyi garanti etmek için, aslında, sadece iki koşul - trendle ticaret ve siparişleri münhasıran pozitif karla kapatma koşulunun olmaması - makine için, en azından durum böyle.
Sinyal ne kadar iyi olursa, o kadar karlı olur.
Birkaç hafta önce bir sinyal aldım ve program için neredeyse hiç güç kalmadı ...
iş arkadaşlarıyla paylaş
kendin yazabilir misin
döviz endeksli bir hindi satın alın, bir sinyal alacaksınız. Adamın kendisi de anlamamış, öyle görünüyor ki yarım bir kâse yazıp 30 dolara satıyor. sadece düzeltilmesi gerekiyor ve tama endekslerini hesaplama fikri süper havalı.
başka birinin ücretli fikrini dağıtmak içgüdüsel değildir.
kendin yazabilir misin
döviz endeksli bir hindi satın alın, bir sinyal alacaksınız. Adamın kendisi de anlamamış, öyle görünüyor ki yarım bir kâse yazıp 30 dolara satıyor. sadece düzeltilmesi gerekiyor ve tama endekslerini hesaplama fikri süper havalı.
başkasının ücretli fikrini dağıtmak cüretkarlık değildir.
ZY Evra bugün güzel bir çit çekiyor!!! Ancak yine de, yavaş ama emin adımlarla daha önce açıklanan 1.077 seviyesine düşüyor.
yarı graalchik için bir bağlantı? Kaynaklar var mı?
ZY Evra bugün güzel bir çit çekiyor!!! Ancak yine de, yavaş ama emin adımlarla daha önce açıklanan 1.077 seviyesine düşüyor.
pound gelince
Bugünkü pas ve oradan bisiklet bekliyorum (1.4770-1.4785). 1.4752'nin altında bir stopla (muhtemelen geçen Perşembe gününün en düşük seviyesinin altında) 1.5350'de bir dansla.
Bu arada, şu anda sadece hafta başında uyardığımız bir geçiş yapıyoruz.