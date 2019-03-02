FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1236

Ishim :

Ekrana yazmak ne kötü bir alışkanlık! Hiçbir şekilde alıntı yapamazsınız, 1.13 seviyesi benim tarafımdan değil, fiyata göre icat edildi! Düşüşe (kırmızı çizgi) bakın, para 1,13'lük koparma seviyesinde satıldı - fiyatları en azından bu'da kapatılmalı, ama bence aşırıya kaçacak. (bu sefer işe yaramıyor - peki, geliştirmeye bakalım).

Senaryo - para planları, kısa çizgiler gözlerin içinde olabilir))))). Komut dosyasının ana avantajlarından birine bakın (Sistemi hemen bir kompleks halinde geliştiriyorum ve soruları cevaplıyorum ve öyleyse? . Senaryo çalıştıktan sonra (bir nüans var, senaryo fiyatla eşleşmiyor - peki, kendi başına ne demek istiyorsun - yani öyle değil!) - aralıkta baştan sona - gürültü.! (ya da kimsenin görmediği ya da görüp de kullanmadığı gelecek)

Ve 1.14'te, 1.24'te ve 1.4'teydi. Yani bu, yarın fiyatın oraya gideceği anlamına gelmiyor.
 
_new-rena :
hayır, her hareket noktası bir denge eşitlemesidir. seviye - hacimler yaklaşık olarak eşittir.
seviye - ya nereye gideceğini bilmiyorum - eşit oku)) Ya da sınırlama. Şef nasıl tutuldu, ağaç nasıl tutuldu))
 
_new-rena :
%100 çalışmıyor maalesef.
Ne kadar işe yarıyor? Yüzde olarak? ))
 
Ishim :
Benim için her zaman bir gizem olmuştur - hacme göre ticaret - 0 bakiye olmalıdır (ya fiyat kısıtlama olmaksızın tek yönde düşecek)
Ticaret noktasında sıfır bakiye. En az Lmax bir bardak açın ve en az bir dakika yakından bakın. Hacimler genellikle dengesizdir.
Genel olarak haklısın - denge olmadan hiçbir yere uçmayacağız - flaş kazası ve her şey))
 
Ishim :
ve ne buldun? (Bir sürü fikri test ettim, ancak komut dosyası yalnızca sinyallerin bir birleşimidir). Tamam devam et İyi şanslar!
Geçmişe dayalı sinyalleri birleştirmek - çıktıdaki sanrıların toplamı çoklu bir sanrı verir
 
iIDLERr :
iyi niyet - cehenneme giden yol, duydun mu?

ayrıca çitin üzerinde çok fazla yazı var)) ama size gerçekten söylüyorum - başlangıçta düşman değildim !!!

 
iIDLERr :
ben 8-10
Durdurma, işlem gören zaman dilimine ve bu zaman dilimindeki kanalın genişliğine bağlıdır. Kanalın genişleme özelliği vardır. 8-10 çok kategorik ve yıkıcı!!!
 
mmmoguschiy :
Ve 1.14'te, 1.24'te ve 1.4'teydi. Yani bu, yarın fiyatın oraya gideceği anlamına gelmiyor.
Tabii ki değil, ama gösterecek. (anla ve gör - anlayabilirsin ama görmek anlamak için gerekli olmadıkça asla göremezsin)
 
mmmoguschiy :
Ticaret noktasında sıfır bakiye. En az Lmax bir bardak açın ve en az bir dakika yakından bakın. Hacimler genellikle dengesizdir.
Genel olarak haklısın - denge olmadan hiçbir yere uçmayacağız - flaş kazası ve her şey))
Bu yüzden her zaman söyledim, hacimler üzerinde işlem yapmak onları emir defterinde yakalamak ve orada keneler içinde hareket etmektir.
 
mmmoguschiy :
Geçmişe dayalı sinyalleri birleştirmek - çıktıdaki sanrıların toplamı çoklu bir sanrı verir
şüphe doğru! İşte büyümenin ana prensibi! (şüpheliyim..., 2012'den beri D1 için tahmin istatistikleri topluyorum - inan bana, istatistikler olumlu.)
