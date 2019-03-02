FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1236
Ekrana yazmak ne kötü bir alışkanlık! Hiçbir şekilde alıntı yapamazsınız, 1.13 seviyesi benim tarafımdan değil, fiyata göre icat edildi! Düşüşe (kırmızı çizgi) bakın, para 1,13'lük koparma seviyesinde satıldı - fiyatları en azından bu'da kapatılmalı, ama bence aşırıya kaçacak. (bu sefer işe yaramıyor - peki, geliştirmeye bakalım).
Senaryo - para planları, kısa çizgiler gözlerin içinde olabilir))))). Komut dosyasının ana avantajlarından birine bakın (Sistemi hemen bir kompleks halinde geliştiriyorum ve soruları cevaplıyorum ve öyleyse? . Senaryo çalıştıktan sonra (bir nüans var, senaryo fiyatla eşleşmiyor - peki, kendi başına ne demek istiyorsun - yani öyle değil!) - aralıkta baştan sona - gürültü.! (ya da kimsenin görmediği ya da görüp de kullanmadığı gelecek)
hayır, her hareket noktası bir denge eşitlemesidir. seviye - hacimler yaklaşık olarak eşittir.
%100 çalışmıyor maalesef.
Benim için her zaman bir gizem olmuştur - hacme göre ticaret - 0 bakiye olmalıdır (ya fiyat kısıtlama olmaksızın tek yönde düşecek)
Genel olarak haklısın - denge olmadan hiçbir yere uçmayacağız - flaş kazası ve her şey))
ve ne buldun? (Bir sürü fikri test ettim, ancak komut dosyası yalnızca sinyallerin bir birleşimidir). Tamam devam et İyi şanslar!
iyi niyet - cehenneme giden yol, duydun mu?
ayrıca çitin üzerinde çok fazla yazı var)) ama size gerçekten söylüyorum - başlangıçta düşman değildim !!!
ben 8-10
Ve 1.14'te, 1.24'te ve 1.4'teydi. Yani bu, yarın fiyatın oraya gideceği anlamına gelmiyor.
Ticaret noktasında sıfır bakiye. En az Lmax bir bardak açın ve en az bir dakika yakından bakın. Hacimler genellikle dengesizdir.
Geçmişe dayalı sinyalleri birleştirmek - çıktıdaki sanrıların toplamı çoklu bir sanrı verir