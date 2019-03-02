FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1237

Yeni yorum
 
Ishim :
şüphe doğru! İşte büyümenin ana prensibi! (şüpheliyim..., 2012'den beri D1 için tahmin istatistikleri topluyorum - inan bana, istatistikler olumlu.)
D1'de hata yapmak zordur - küçük gürültü maksimuma filtrelenir!!! Başka bir şey de çok, çok uzun olması!!! Yani sinyal bir ayda çalışabilir veya yıllarca sürebilir.
 
mmmoguschiy :
D1'de hata yapmak zordur - küçük gürültü maksimuma filtrelenir!!! Başka bir şey de çok, çok uzun olması!!! Yani sinyal bir ayda çalışabilir veya yıllarca sürebilir.
pozitif istatistikler, hiçbir şey yapmadan akıl yürütmek kadar kolay değildir. (bir bardak yıldızın üzerinde)
 
Ishim :
pozitif istatistikler, hiçbir şey yapmadan akıl yürütmek kadar kolay değildir. (bir bardak yıldızın üzerinde)
inanmıyorum
 
mmmoguschiy :

inanmıyorum
Evet, nasıl inanabilirsiniz, pound için, 15-20 Şubat'ta H4'te bir yerde tahmin burada yayınlandı. (ve zaten 3 yıldır D1 için bir tahmin yok - halka açık olanlar)
 

Planladığım seviyeden yukarı doğru zaman ve hacim çizilir:


 

Yahudi için henüz bir cilt yok, ancak zaman ve seviye var:


[Silindi]  

İşte bu, Strange yok. tahmin yok)


 
_new-rena :

İşte bu, Strange yok. tahmin yok)


Evet, ne tahmin - bugün haber yok - yandan. hepsi bankta
 
_new-rena :

İşte bu, Strange yok. tahmin yok)


tütün gibi mi
[Silindi]  
Lesorub :
tütün gibi mi
Kanepede sigara içiyorum. bakalım neler oluyor...
1...123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244...2119
Yeni yorum