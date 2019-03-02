FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1683
yabancı, işte böyle - tüm büyük bankaların, zhpmorgan, nomura, her şeyin analistlerinin günlük raporlarına bakıyorum ....
kimse seçenek seviyeleri hakkında yazmıyor - hepsinin veya hepsinin analizi, temeli veya intermarketi var
Tüm büyük bankaların tüm analistlerinden gerçekten daha havalı mısınız?
Yani ben yaşlıyım, hayır, ben süperstarım)))
Beş dolar karşılığında Sedna Efsanesi karelerine bakmayı teklif etti)))
Dünya nereye gidiyor... tesadüfen onun tarikatından değil misin?)))
Şubeli eskidi mi?... Fludilka kulübesi vardı... Bit pazarı kulübesi oldu...
Beş dolar karşılığında Sedna Efsanesi karelerine bakmayı teklif etti)))
Dünya nereye gidiyor... tesadüfen onun tarikatından değil misin?)))
Ama bir zamanlar bu kızı sevdi)))
oanda'da peçeli bir kız var, ne kadar iyi olduğunu tahmin edemezsiniz. Tüm bu grafiklerin sayısallaştırılması gerekiyor. Ve çöp kaçırmadıkları bir gerçek değil, orada işlem sayısı ile ne demek istediklerini anlamadım, orada lot hacimleri dikkate alınır, ya da ne?
Yen'i zamanında 124'te kapattım, bir geri dönüş olacağını biliyordum, rakamlar çok yuvarlak)) Alış stopu koydum.
http://www.vestifinance.ru/articles/57881
Goldman: Dünyada çok fazla borç ve emekli var
oanda'da peçeli bir kız var, ne kadar iyi olduğunu tahmin edemezsiniz. Tüm bu grafiklerin sayısallaştırılması gerekiyor. Ve çöp kaçırmadıkları bir gerçek değil, orada işlem sayısı ile ne demek istediklerini anlamadım, orada lot hacimleri dikkate alınır, ya da ne?
1) doğru anladıysam toplam pozlar var
2) siparişler
3) bir yerde çok sayıda müşteri varmış gibi