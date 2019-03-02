FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1233

IvanIvanov :
Periyodik tabloya meydan okumak istiyorsun ..... yeterli yetenek var mı?...
bana yazdıysan soruyu anlamadın mı
 
Nestradamus :

Yatay seviyeler mi demek istiyorsun? Ancak bunların temel Gann açıları olabileceğini düşünmedim - 1/128 veya 1/256. Küçük çerçevelerde yatay duruyorlar...

Zaten 100 kez tekrarladım (ve gösterdim) - zımbalar, parçalayıcılar - geçmiş zirveler, işlemler - onlardan yatay bir uzantı.
Ishim :
Bu benim senaryom ve kimse yazmıyor - fiyat tarafından çiziliyor. Momentum - geri alma = eğilim . İlginç çıktı - bu bir kalıp değil - belki bir tuzak kalıbı ((((.
nadiren. genellikle 1/2 veya daha az. gerisi - düz, ticaret, seviye, test - istediğiniz gibi.
 
Ishim :

Evet, o seviyelerden bahsediyorum - yatay. (seçenekler vb. olabilir) ve yaylar, açılar, trend çizgileri soyut sanattır))))

Senaryomla tesadüflere bakın (peki, geri dönüş bitti) - modaya uygun H4 fiyatı tuttu! daha sonra mum emilimi (raylar) çizildi ve en önemlisi arka arkaya 2 mum H4 kırmızı - "şok günü" (orada her şey satıldı ve hatta trend testi Cuma günü yapıldı)

Ishim :
Bu pozisyon ticaretidir. (geri kalanı ((biri bir bardağa yakalar, m1'de dalgalar - tüm bunlar tartışılmaz - rakip istatistikleri gösterir - izleme, test etme, aşırı seçeneğe isimler denir ve herkesi gizler)
orada, karavana bir açıklama (kendime değil) içeren bir kalıp göstergesi yapıştırdım. gerekirse koleksiyon için alın.
 
Ishim :
