FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1233
Periyodik tabloya meydan okumak istiyorsun ..... yeterli yetenek var mı?...
Yatay seviyeler mi demek istiyorsun? Ancak bunların temel Gann açıları olabileceğini düşünmedim - 1/128 veya 1/256. Küçük çerçevelerde yatay duruyorlar...
Bu benim senaryom ve kimse yazmıyor - fiyat tarafından çiziliyor. Momentum - geri alma = eğilim . İlginç çıktı - bu bir kalıp değil - belki bir tuzak kalıbı ((((.
Evet, o seviyelerden bahsediyorum - yatay. (seçenekler vb. olabilir) ve yaylar, açılar, trend çizgileri soyut sanattır))))
Senaryomla tesadüflere bakın (peki, geri dönüş bitti) - modaya uygun H4 fiyatı tuttu! daha sonra mum emilimi (raylar) çizildi ve en önemlisi arka arkaya 2 mum H4 kırmızı - "şok günü" (orada her şey satıldı ve hatta trend testi Cuma günü yapıldı)
Bu pozisyon ticaretidir. (geri kalanı ((biri bir bardağa yakalar, m1'de dalgalar - tüm bunlar tartışılmaz - rakip istatistikleri gösterir - izleme, test etme, aşırı seçeneğe isimler denir ve herkesi gizler)
Bu nedenle fiyat, canlı bir öz mü?!?!?! Sen ona yazıyorsun ve o çiziyor?!?!?!
Yaşlı Adam haklı, tevazudan ölmeyeceksin...
Ve gözlerim kapalı yatay bir çizgi çizeceğim ve üzerinde bir düzine kibrit olacak.
Tabloya bir yelek çizdiğinizde, buna bir kereden fazla ikna oldunuz.