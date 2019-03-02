FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1682

Yeni yorum
 

Umurumda değil...


 

Pekala, harrier 15 dakika sonra inişte. haber nerede???


 
Lesorub :

Pekala, harrier 15 dakika sonra inişte. haber nerede???


Eh, sen bir sopa böceğisin - tahmin et 3 kez))
 
Vizard_ :

Bu müzik sonsuza kadar sürecek...


değiştirirsem ... depozitoyu yenileyeceğim)))

 

sterlinle birlikte eurodaki düşüş devam edecek gibi görünüyor...

 
Oleg Tsarkov :

sterlinle birlikte eurodaki düşüş devam edecek gibi görünüyor...

neye benzettin ))
 
Daniil Stolnikov :
neye benzettin ))
insanlar bir mucize umuduyla dolar satıyorlardı. Sıradan insanlara bu kadar kazanç sağlayamazsınız... Zararına kapatmaya zorlamalısınız...
 
Oleg Tsarkov :
insanlar bir mucize umuduyla dolar satıyorlardı. Sıradan insanlara bu kadar kazanç sağlayamazsınız... Zararına kapatmaya zorlamalısınız...

http://fxtrade.oanda.com/lang/en/analysis/open-position-ratios

İnsanların %60'ı kısa euro doları

ve görünüşe göre birçoğu 1.08'de kapanacak

http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/forex-order-book

Отношения открытых позиций на Форексе | OANDA fxTrade
  • www.oanda.com
На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут и может интерпретироваться как показатель текущей трейдинговой активности. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент...
 
Sensei serbest bırakılmadı mı?)))
 
Zogman :

http://fxtrade. oanda .com/lang/en/analysis/open-position-ratios

İnsanların %60'ı kısa euro doları

ve görünüşe göre birçoğu 1.08'de kapanacak

http://fxtrade.oanda.com/lang/en/analysis/forex-order-book

Bu mui-nu'yu unutun)
1...167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689...2119
Yeni yorum