FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1682
Pekala, harrier 15 dakika sonra inişte. haber nerede???
Bu müzik sonsuza kadar sürecek...
değiştirirsem ... depozitoyu yenileyeceğim)))
sterlinle birlikte eurodaki düşüş devam edecek gibi görünüyor...
neye benzettin ))
insanlar bir mucize umuduyla dolar satıyorlardı. Sıradan insanlara bu kadar kazanç sağlayamazsınız... Zararına kapatmaya zorlamalısınız...
http://fxtrade.oanda.com/lang/en/analysis/open-position-ratios
İnsanların %60'ı kısa euro doları
ve görünüşe göre birçoğu 1.08'de kapanacak
http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/forex-order-book
