_new-rena :
Tam olarak değil. devam etmek. Cevapla ilgileniyorum - eğer seviye buysa, seviyedeki dengesizlik nereden geliyor?
Dürüst olmak gerekirse, henüz kendimi açıklayamam - henüz formüle etmedim. Ama bunun bir kitapta çok iyi tanımlandığını söylüyorlar - paralel bir dalda bir yerde Argo bu adı verdi.
 
_new-rena :
seçilen düşüncenin mantığını geliştirmeye devam edin ve neye geldiğinizi görün ...
genel olarak dokatamın bu aşamadaki hedefi ilk milyon dolar Son zamanlarda para birimi seçimi hakkında daha fazla düşünmeme rağmen
mmmoguschiy :
seviye, terazinin yatay seviyesidir. fiyat seviyeden hemen çıkmayacak, ancak bir dengesizlik oluştuğunda. fiyat kanalda hareket ederken. işte ve çiz...
mmmoguschiy :
iyi de bu haber değil neredeyse herkes ister...
 
mmmoguschiy :
Belki geri dönüş sona ermiştir. Belki değil. Zaman gösterecek. Sonuç çıkarmak için çok erken.
Sonuç zamanında yapılır - dışarıdan erken gibi görünüyor. Geri alma tamamen bittiğinde, euro 1,05'e geri dönecek - geri alma sona erecek, ancak senaryo bitmeyecek.
 
_new-rena :
seviye, terazinin yatay seviyesidir. fiyat seviyeden hemen çıkmayacak, ancak bir dengesizlik oluştuğunda.
lanet olsun dedi - nasıl kesildi

sadece burada bu dengesizliği gerçek zamanlı olarak nasıl belirleyebilirim? Aynı besleme olmadan, görünüşe göre herhangi bir şekilde !!!
 
Ishim :
Para yasası , tireler ikincildir - orada tartışılacak bir şey yoktur. Senaryo para ile para kazanma seçeneğidir , İbranice'de bir geri alma senaryosu vardı - şimdi bitti. Tahmin etmeyin - belki asla tahmin edemezsiniz, ancak en azından senaryolar için geçmiş fiyatları analiz edin - onları orada bulun.
İlk önce karar verin - yasa veya senaryo. Hukuk, devredilemez ve değiştirilemez bir mülktür. Senaryo ise yazarı ima eder ve yazarın mantıksal ayarlamalarına tabidir.
mmmoguschiy :
tanımlayamazsınız. ticaret faaliyetine bağlıdır. dengesizlik nereden olursa fiyat oraya gidecektir.
 
mmmoguschiy :
Kurgu mu demek istiyorsun? Genel olarak, Mendeleev masa hakkında bir rüya gördü , ancak bu onu daha az gerçek yapmadı.

Seviyelerin 6 numaralı koğuştaki aptallar tarafından icat edildiğini mi düşünüyorsun?
Neden Mendeleev'e ihtiyacınız var? Seviyelerle ilgili her şey basittir - 10 üzerinden 7'nin tetiklendiğini ve ardından çevrimiçi olarak 10 üzerinden 7'sini test edin - iyi bir yüzde (70), bu da ticaret için önemli bir seviyeye sahip olduğunuz anlamına gelir. (ve belki de yalnızca böyle bir seviye oluşturma (bulma) yönteminiz)
Ishim :
bir hata yeter. bu 1 numaralı sorun. bunu kara çevirene kadar gerçek hayatta alım satım yapmanın bir anlamı yok.
