FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1231
Tam olarak değil. devam etmek. Cevapla ilgileniyorum - eğer seviye buysa, seviyedeki dengesizlik nereden geliyor?
seçilen düşüncenin mantığını geliştirmeye devam edin ve neye geldiğinizi görün ...
Dürüst olmak gerekirse, henüz kendimi açıklayamam - henüz formüle etmedim. Ama bunun bir kitapta çok iyi tanımlandığını söylüyorlar - paralel bir dalda bir yerde Argo bu adı verdi.
Genel olarak bu aşamadaki transferimin amacı ilk milyon dolar.Son zamanlarda para birimi seçimini daha fazla düşünmeme rağmen
Belki geri dönüş sona ermiştir. Belki değil. Zaman gösterecek. Sonuç çıkarmak için çok erken.
seviye, terazinin yatay seviyesidir. fiyat seviyeden hemen çıkmayacak, ancak bir dengesizlik oluştuğunda.
sadece burada bu dengesizliği gerçek zamanlı olarak nasıl belirleyebilirim? Aynı besleme olmadan, görünüşe göre herhangi bir şekilde !!!
Para yasası , tireler ikincildir - orada tartışılacak bir şey yoktur. Senaryo para ile para kazanma seçeneğidir , İbranice'de bir geri alma senaryosu vardı - şimdi bitti. Tahmin etmeyin - belki asla tahmin edemezsiniz, ancak en azından senaryolar için geçmiş fiyatları analiz edin - onları orada bulun.
lanet olsun dedi - nasıl kesildi
sadece burada bu dengesizliği gerçek zamanlı olarak nasıl belirleyebilirim? Aynı besleme olmadan, görünüşe göre herhangi bir şekilde !!!
Kurgu mu demek istiyorsun? Genel olarak, Mendeleev masa hakkında bir rüya gördü , ancak bu onu daha az gerçek yapmadı.
Seviyelerin 6 numaralı koğuştaki aptallar tarafından icat edildiğini mi düşünüyorsun?
Neden Mendeleev'e ihtiyacınız var? Seviyelerle ilgili her şey basittir - 10 üzerinden 7'nin tetiklendiğini ve ardından çevrimiçi olarak 10 üzerinden 7'sini test edin - iyi bir yüzde (70), bu da ticaret için önemli bir seviyeye sahip olduğunuz anlamına gelir. (ve belki de sadece böyle bir seviye oluşturma (bulma) yönteminiz)