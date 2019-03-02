FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1230
mümkün ama kesin değil.
seçilen düşüncenin mantığını geliştirmeye devam edin ve neye geldiğinizi görün ...
tireler seviyelerdir. seviyelerde arz ve talep dengesizliği var. Yani, kar edebileceğiniz ve yapmanız gereken finans konsantrasyonu. Doll ne başarılı bir şekilde yapar
Madem besleme kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz - ne tür bir değiş tokuş hakkında konuşabiliriz?
Para yasası, tireler ikincildir - orada tartışılacak bir şey yok. Senaryo para ile para kazanmak için bir seçenek, İbranice'de bir geri dönüş senaryosu vardı - şimdi bitti. Tahmin etmeyin - belki asla tahmin edemezsiniz, ancak en azından senaryolar için geçmiş fiyatları analiz edin - onları orada bulun.
umarım alay konusu olmamıştır
Vurgulanan kurgunun aynı operanın bir devamı (sonuçlar) olduğu gerçeğiyle başlayalım. (Bu arada, Damus'un trend ışınları var ve yatay seviyeler de var)
Seviyelerin 6 numaralı koğuştaki aptallar tarafından icat edildiğini mi düşünüyorsun?
Katılıyorum, ancak konu şu anda perde arkasında tartışılıyor olsa da cehaletim konusunda çok heyecanlı değilim.
tam olarak nerede?