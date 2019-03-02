FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1230

_new-rena :
mümkün ama kesin değil.
Pekala, madem besleme kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz - ne tür bir değiş tokuş hakkında konuşabiliriz?
 
_new-rena :
seçilen düşüncenin mantığını geliştirmeye devam edin ve neye geldiğinizi görün ...
umarım alay konusu olmamıştır
 
mmmoguschiy :
tireler seviyelerdir. seviyelerde arz ve talep dengesizliği var. Yani, kar edebileceğiniz ve yapmanız gereken finans konsantrasyonu. Doll ne başarılı bir şekilde yapar
Vurgulanan kurgunun aynı operanın bir devamı (sonuçlar) olduğu gerçeğiyle başlayalım. (Bu arada, Damus'un trend ışınları var ve yatay seviyeler de var)
mmmoguschiy :
Madem besleme kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz - ne tür bir değiş tokuş hakkında konuşabiliriz?
Katılıyorum, ancak konu şu anda perde arkasında tartışılıyor olsa da cehaletim konusunda çok heyecanlı değilim.
 
Ishim :
Para yasası, tireler ikincildir - orada tartışılacak bir şey yok. Senaryo para ile para kazanmak için bir seçenek, İbranice'de bir geri dönüş senaryosu vardı - şimdi bitti. Tahmin etmeyin - belki asla tahmin edemezsiniz, ancak en azından senaryolar için geçmiş fiyatları analiz edin - onları orada bulun.
Belki geri dönüş sona ermiştir. Belki değil. Zaman gösterecek. Sonuç çıkarmak için çok erken.
mmmoguschiy :
umarım alay konusu olmamıştır
Tam olarak değil. devam etmek. Cevapla ilgileniyorum - eğer seviye buysa, seviyedeki dengesizlik nereden geliyor?
Yukarı ve aşağıdan daha fazla seçeneğiniz varmış gibi geliyor...
 
Ishim :
Vurgulanan kurgunun aynı operanın bir devamı (sonuçlar) olduğu gerçeğiyle başlayalım. (Bu arada, Damus'un trend ışınları var ve yatay seviyeler de var)
Kurgu mu demek istiyorsun? Genel olarak, Mendeleev masa hakkında bir rüya gördü, ancak bu onu daha az gerçek yapmadı.

Seviyelerin 6 numaralı koğuştaki aptallar tarafından icat edildiğini mi düşünüyorsun?
 
_new-rena :
Katılıyorum, ancak konu şu anda perde arkasında tartışılıyor olsa da cehaletim konusunda çok heyecanlı değilim.
tam olarak nerede?
mmmoguschiy :
tam olarak nerede?
kişisel olarak, başka biriyle.
