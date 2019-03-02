FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1206

stranger :
Böyle "ticaret" yapacak mısınız, ancak tartışacaklar)

Ve işte hoşuma giden şey:

 
lululu :
Sadece iyi ECN, mutfaklara çocukken aşık oldum)
"Pasaportta dövmeyecekler, suratta dövecekler" (c)
 
lactone :
"Pasaportta dövmeyecekler, suratta dövecekler" (c)
Chaim tam bir tıbbi muayeneden geçti ve sonuçları öğrenmek için doktora gitti.
- Yaşına göre sonuçlar fena değil.
— Doktor, seksene kadar yaşar mıyım sence?
- İçiyorsun? Sigara içer misiniz?
Hayır, hiç içmedim ya da sigara içmedim.
Baharatlı ve yağlı etler yiyor musunuz?
Hayır doktor, onu yemem.
“Belki de doğrudan güneş ışığında çok zaman harcıyorsunuz. Örneğin golf oynar mısın?
Hayır, hiç golf oynamadım.
- O zaman belki kartlara, yarışmaya ya da ahlaksız kadınlara düşkünsünüzdür?
- Nesin sen doktor!
- Peki, neden seksen yaşına kadar yaşıyorsun?
 
Yine de, 1.37mi'nin altında bir yerde biraz EURCAD 1.3725 sl 1.3750 tp sattım, ancak nedense resmi gerçekten sevmiyorum, fazla risk almıyorum.
 
lululu :
Yani evet))))
 
lululu :
Yine de, 1.37mi'nin altında bir yerde biraz EURCAD 1.3725 sl 1.3750 tp sattım, ancak nedense resmi gerçekten sevmiyorum, fazla risk almıyorum.
Oduncu İlya'nın kardeşi değil misin?))) Ayrıca beş mil boyunca ormandaki tüm sinek mantarlarını toplamayı da seviyor.
 
Öğretmen bir hafta boyunca %37 kayıyor, iyi değil...
 
stranger :
Oduncu İlya'nın kardeşi değil misin?))) Ayrıca beş mil boyunca ormandaki tüm sinek mantarlarını toplamayı da seviyor.
Ayrıca EURAUD 1.3950 sl satıldı aynı zamanda 1.3975 USDCAD üzerinden kapanmayı başardı. euro üzerinde ilk almak. Açıklıkta, sabahları zaten her şeyi topladım, bu yüzden Noel ağacının arkasına bakıyorum, belki de hepsi sinek mantarı değil.
 
stranger :
Bilge yaşlı Eidler dedi ki - 08'e) Bu yüzden hala onunla aynı fikirdeyim
peki buna kim karşı çıkıyor - sadece hemen ve geri tepme ve pire olmadan
 
lululu :
Ayrıca EURAUD 1.3950 sl satıldı aynı zamanda 1.3975 USDCAD üzerinden kapanmayı başardı. euro üzerinde ilk almak. Açıklıkta, sabahları zaten her şeyi topladım, bu yüzden Noel ağacının arkasına bakıyorum, belki de hepsi sinek mantarı değil.

Che ormanın içinden geçiyor, yerinde doğranmış ve sigara içiyor)

