FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1207

mmmoguschiy :
peki buna kim karşı çıkıyor - sadece derhal ve geri tepme ve pire olmadan

Burada sınırlayıcılara talimat verdim, yorulanlara baktım, "fazladan" olanları kârlı bir şekilde kestim ve bunların büyümesine izin verdim))))

Ve Eidler akıllı

 
EURAUD, EURCAD'de de durun, yazık değil, mini lotlar.
 
Evra orada bir şey çiziyor - seviyeyi tekrar test edecek misin? ))
 
Bir oyuncak bebek oturuyor...
 
sterlini 07384'ten 07300'e sattı // bakalım doğru saymış mıyım))
 
???
 
ve yanlış olan ne? 07227'ye kadar geceye bırakmak istemiyorum ne yazık ki zaten gece bizde // veya yanlış hesaplamışım
 
Ve bu poundun fiyatı nerede?))) Euro ise, yani 0737'lik bir fiyatım var.
 

Ve sterlin tekrar %100 aşağıdan alımlarda alınmak zorunda kalacak.

 
işte kötü adam
