FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1210
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha önce bahsettiğiniz çalışmalardan bahsediyorum. Unutma? Sonuçları görebilir miyim?
Yoksa bir sır mı? ))
sonuçlar her zaman forumdadır.
iIDLERr , bir giriş noktası ver, kar, ciddi bir şekilde, falan filan değil...
evet tartışmıyorum...
çocuklarım, Stange, Oduncu, Eureka ve pound hakkında hiçbir şey söylemedim mi? Duc kaydolduktan sonra dörde bakarak yazdı.
Rand hakkında, boğularak yazdın, ama Rand, görüyorum, sayılmaz ...
Meli Emelya, senin haftan! (ile)
İki yıl sonra görüşürüz!
Rand hakkında, boğularak yazdın, ama Rand, görüyorum, sayılmaz ...
Meli Emelya, senin haftan! (ile)
İki yıl sonra görüşürüz!