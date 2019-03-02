FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1210

Yeni yorum
[Silindi]  
[Silindi]  
 
tol64 :

Daha önce bahsettiğiniz çalışmalardan bahsediyorum. Unutma? Sonuçları görebilir miyim?

Yoksa bir sır mı? ))

sonuçlar her zaman forumdadır.
 
iIDLERr :
sonuçlar her zaman forumdadır.
Yen hakkında veya harrier hakkında yazmadım mı? yoksa siz mimarlara pozlar mı açayım?
 
iIDLERr , bir giriş noktası ver, kar, ciddi bir şekilde, falan filan değil...
 
chepikds :
iIDLERr , bir giriş noktası ver, kar, ciddi bir şekilde, falan filan değil...
sarsmak . iki yılda bir olur
 
çocuklarım, Stange, Oduncu, Eureka ve pound hakkında hiçbir şey söylemedim mi? Duc kaydolduktan sonra dörde bakarak yazdı.
 

evet tartışmıyorum...


 
iIDLERr :
çocuklarım, Stange, Oduncu, Eureka ve pound hakkında hiçbir şey söylemedim mi? Duc kaydolduktan sonra dörde bakarak yazdı.

Rand hakkında, boğularak yazdın, ama Rand, görüyorum, sayılmaz ...

Meli Emelya, senin haftan! (ile)

İki yıl sonra görüşürüz!

 
chepikds :

Rand hakkında, boğularak yazdın, ama Rand, görüyorum, sayılmaz ...

Meli Emelya, senin haftan! (ile)

İki yıl sonra görüşürüz!

satıldığına inanamayacaksınız
1...120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217...2119
Yeni yorum