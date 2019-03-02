FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1666

Yeni yorum
 
Roman Busarov :

tahminlerimde tutarlıyım

ve ikinci =)

Bir kez tahmin, olur! Bakın sırada ne var)))
 

Ena, katip şişmiş...


[Silindi]  
Dmitry Chepik :
Bir kez tahmin, olur! Bakın sırada ne var)))
Bu tırmığı beğendim =) Hücrede ilk asılı olan benim =)
[Silindi]  
Lesorub :

Ena, katip şişmiş...


124.40 daha önce tırmanmaz. iyi bir şey değişirse
 
Vizard_ :

Hayır .. şifre nereye gitti ... ama orada onunla ilginç değil ... bizi reddetti)))

Sizin için palyaço yok, trol yok ... her şey sizin üzerinizde. ..)))

Oradan araba kullanacaklarından çok korkuyorlar)))
 
Roman Busarov :
Bu tırmığı beğendim =) Hücrede ilk asılı olan benim =)
)))
 
stranger :
)))

Euro 1.0825 bai.
teşekkür etmek!


Dmitry Chepik 2015.05.19 18:55 # RU
1.5390+\-10pp'den geri çekilme 50-200pp olacak, tam olarak ne kadar olduğu belli değil ama yaklaştıkça daha da netleşecek!

Seviyeyi işaretleyin.
 
tuma88 :

Euro 1.0825 bai.
teşekkür etmek!
Tekrar gel)))
 
stranger :
Tekrar gel)))
ve ne var? )
 
tuma88 :
ve ne var? )
Hayatın tüm lezzetleri çarşılarda... sadece Yusuf ve Öğretmen ile)))
1...165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673...2119
Yeni yorum