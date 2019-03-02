FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1203

Kanada haberleri yarın...


 
Lesorub :

Eski işaretlemem (mavi) işe yaramadı, satışa girmeme izin vermediler, yenisiyle deniyorum (kırmızı), tepedeki direnç 1.2613...


 
chepikds :

ayılar basın, bana gelince:


Evra bilançoda olmasına ve hacmi aşağıda olmasına rağmen:


 
İlk gözleme - bugün için euro seviyeleri:



Prensip olarak, dünden farklı değiller. Aşağıda, anladığım kadarıyla daha zayıf bir seviye mi var? Baş ve omuz figürü görünse de
 

eğlence)

Bu konuda size veda ediyorum, ey aptal gençler)))

 
stranger :

tamam Gandalf, yapma!!! )) Kaç kez ayrıldınız?

Kalmak! Biz gençlere doğru yolda kim rehberlik edecek? )) Evet ve kesinlikle gençler olmadan sıkıcı olacak))
 
stranger :

stranger :

benim satışlarım da arttı ve pound ve euro
 
iIDLERr :
Pekala, önce aşağı inelim, olur mu? )) benim seviyem bunu söylemez))
 
mmmoguschiy :
hayır kardeşim yukarı

