FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1203
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kanada haberleri yarın...
Kanada haberleri yarın...
Eski işaretlemem (mavi) işe yaramadı, satışa girmeme izin vermediler, yenisiyle deniyorum (kırmızı), tepedeki direnç 1.2613...
Eski işaretlemem (mavi) işe yaramadı, satışa girmeme izin vermediler, yenisiyle deniyorum (kırmızı), tepedeki direnç 1.2613...
ayılar basın, bana gelince:
Evra bilançoda olmasına ve hacmi aşağıda olmasına rağmen:
Prensip olarak, dünden farklı değiller. Aşağıda, anladığım kadarıyla daha zayıf bir seviye mi var? Baş ve omuz figürü görünse de
eğlence)
Bu konuda size veda ediyorum, ey aptal gençler)))
eğlence)
Bu konuda size veda ediyorum, ey aptal gençler)))
Kalmak! Biz gençlere doğru yolda kim rehberlik edecek? )) Evet ve kesinlikle gençler olmadan sıkıcı olacak))
eğlence)
Bu konuda size veda ediyorum , ey aptal gençler)))
eğlence)
Bu konuda size veda ediyorum, ey aptal gençler)))
benim satışlarım da arttı ve pound ve euro
Pekala, önce aşağı inelim, olur mu? )) benim seviyem bunu söylemez))
hayır kardeşim yukarı