FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1211
sonuçlar her zaman forumdadır.
Bir şeyin işe yaramadığını güya kanıtlayan çalışmalardan bahsediyorum. Burada:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015
iIDLERrr , 2015.03.13 15:19tüm bu isteğe bağlı saçmalıklar analiz edildi. inan, mantıklı değil. bu arada, kar size yardımcı olacak, eğer varsa, zaten miras almışlar ..
//---
Görebilir miyim?
Ne açacağımı bilmiyorum ... banka bana fikrim için para veriyor. Ayda bir orada takılıyorum, görüntüleri görüyorum. akıllı yüz çekimleri seçenekler hakkında trend oluyor. bana göre anlamsız. ama akıllı bir bakışla yürüyebilirsin, maaş alabilirsin, aynı zamanda hisse senedi analisti de olabilirsin. prestijli.
Garip bir vuruş, para topladı, bir dahaki sefere olacak. zeki bir çocuktur, anlayacak ve atacaktır. ischo kazıları. Onu uzun zamandır dinliyorum. ve dedesine göre ve pilotlara göre işlem gördü ....
Yani, araştırmanın sonuçlarını bile görmediniz mi? Kendiniz de benzer bir araştırma yaptınız mı? Bir şeyin çalışmadığı sonucuna nasıl vardığını anlamaya çalışıyorum. Henüz belli değil. ))
Not Pound için, bir düşüş trendi olacağı 2014.07.11'de zaten açıktı. Ve ne düşünüyorsunuz, hangi verilere dayanarak açıktı? ))
İyi? Ne görüyoruz?
Gördüğün şey, ticaret yaptığın şeydir. ))
Ne görüyorum? Üçüncü kez seviyeyi aşmaya çalışmak istediklerini görüyorum. deneyecekler mi?
hatta gördüm. okumaya zorladı. şimdiki nafik bize? Pindos basmak için parayı bağlar, Avrupalılar başlar. Ve eğer kimse fark etmediyse, savaş hala devam ediyor. ve 5 rakamın üzerine atlamak - freebie'yi kaldırın. ve böylece hiçbir şey değişmedi.
Çalıların etrafından dolaşmayı seviyor ve hala ana soruya cevap vermiyor musunuz? Çok şey söylüyor ama bununla ilgili değil. )))