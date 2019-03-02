FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1201

Yeni yorum
 
Oh lanet! kap için cevap
 
Lesorub :

117.30'da bir sopa fırlat

kâr...

... ve bir kepçe, oraya hiçbir şekilde ulaşmıyor, onu satmayan euroyu satabilirsiniz. (ve yığına bir pound)
 
Ishim :
... ve bir kepçe, oraya hiçbir şekilde ulaşmıyor, onu satmayan euroyu satabilirsiniz. (ve yığına bir pound)
Zaten var .. teşekkürler.
 
Ishim :
... ve bir kepçe, oraya hiçbir şekilde ulaşmıyor, onu satmayan euroyu satabilirsiniz. (ve yığına bir pound)

başka bir inançsız altında biçmek?


 
Lesorub :

başka bir inançsız altında biçmek?


bu rakamlar (117.3) fenerden, düzeltme seviyesi 118,5'ti - bu normal, ancak 114. seviye yoktu, ama olacak!
 
Ishim :
bu rakamlar (117.3) fenerden , düzeltme seviyesi 118,5'ti - bu normal, ancak 114. seviye yoktu, ama olacak!

fener - yol gösterici yıldız ...


 
belki biri ilgilenir... http://tempofox.com/opcionye-urovni-instrument-analiza-rynka-forex-i-tovarnyx-rynkov/
Опционные уровни: инструмент анализа рынка Forex и товарных рынков
Опционные уровни: инструмент анализа рынка Forex и товарных рынков
  • Admin
  • tempofox.com
Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4. Получить данные об опционных уровнях можно с помощью индикатора, который вы можете скачать . Опционные...
 
Lesorub :

fener - yol gösterici yıldız ...


tamam, bakalım hedef aynı 118.50 ve Yahudiler açısından 1,13 mümkün
 
Ishim :
tamam bakalım hedef aynı 118.50 ve euro açısından da mümkün 1.13 ( ya euroyu bekleyeceğim ya da - onu görmemek için yol boyunca (((()
onun üzerinde okumak sopa ...
 
Lesorub :
değnek işi - bu ...
Beyler şimdi koluputlar için destek seviyesi nerede? Henüz saymayı öğrenemedim.

1.077 civarında bir yerde tahminlerime bakılırsa
1...119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208...2119
Yeni yorum