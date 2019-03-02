FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1204

iIDLERr :

hayır kardeşim yukarı

Zaten görüyorum)) Ama dün bazı insanlar önce 1.097'ye, sonra 1.077'ye gittiğimizi ve sonra yükselebileceğimizi savundular.
 
mmmoguschiy :
ben cd'yim dalga geçmek bana göre değil
 
iIDLERr :
Evet, onunla dalga geçiyorsun, biri şuraya osurmuş, şu şuraya, onlar da nerede, bizim gençlerimiz gibi. Seninle biraz daha sohbet edeceğim, buraya köyden yazmayacağım yani)

Idler, cd veya kasette, yalnızca iyi ciltler izlemeniz gerekir ve bunlar ayda bir veya iki kez olur, o halde oraya bakmanın amacı ne?

 
stranger :
Amca, foruma uyum sağladım. ve böylece evet 0.8. ve sonunda bir pound .
 
stranger :

Idler, cd veya kasette, yalnızca iyi ciltler izlemeniz gerekir ve bunlar ayda bir veya iki kez olur, o halde oraya bakmanın amacı ne?

Evet, 20 pip alıyorum. Öldürmek için m5'i takas ederdim
 
Aşağı veya yukarı sadece iki yol var, ama tahmin eden çok az kişi, onu indirenler, kaldıranları da tüketiyor, nasıl olduğu belli değil, mümkün
 
iIDLERr :
46-47 konteyner için bir pound iyi bir miktar ve mutlu olacaksınız)
 
Pulatforex :
kâr girmemek zordur, onu düzeltmek zordur
 
stranger :
İşte toparlanmadan önce bir düşüş için bir pound
 

Sunmak)

Kim bir şey görmüyor, FSU'lar hangi nedenlerle, lütfen sessizce geçin)

