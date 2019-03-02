FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1204
hayır kardeşim yukarı
Zaten görüyorum)) Ama dün bazı insanlar önce 1.097'ye, sonra 1.077'ye gittiğimizi ve sonra yükselebileceğimizi savundular.
ben cd'yim dalga geçmek bana göre değil
Evet, onunla dalga geçiyorsun, biri şuraya osurmuş, şu şuraya, onlar da nerede, bizim gençlerimiz gibi. Seninle biraz daha sohbet edeceğim, buraya köyden yazmayacağım yani)
Idler, cd veya kasette, yalnızca iyi ciltler izlemeniz gerekir ve bunlar ayda bir veya iki kez olur, o halde oraya bakmanın amacı ne?
Amca, foruma uyum sağladım. ve böylece evet 0.8. ve sonunda bir pound .
Aşağı veya yukarı sadece iki yol var, ama tahmin eden çok az kişi, onu indirenler, kaldıranları da tüketiyor, nasıl olduğu belli değil, mümkün
46-47 konteyner için bir pound iyi bir miktar ve mutlu olacaksınız)
Sunmak)
Kim bir şey görmüyor, FSU'lar hangi nedenlerle, lütfen sessizce geçin)