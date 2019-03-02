FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1209

stranger :
Düşükten pound satın alın.
hayır. çekici yok... henüz değil, kesin.
 
iIDLERr :
stranger :
Peki, kim bir çift görür ki ruh döner?
 

tüm yerel murtalomlar için. Opsiyon piyasası bir bankacının oğulları içindir. o hiçbir şey ifade etmiyor. Teoride, her bok her 10 yılda bir hedefe ateş eder.

 
iIDLERr :

stranger :

bir dizüstü bilgisayara bir ninja fırlattı ...

Bir ayak izi şablonu var mı?

 
tol64 :

ben bir matematikçiyim oğlum bana bir program koyuyor. Tek parmakla yazıyorum. ve ne anlatacağım? Smirnov'u birkaç kitaptan anlayın, konuşalım.
 
iIDLERr :
iIDLERr :
Daha önce bahsettiğiniz çalışmalardan bahsediyorum. Unutma? Sonuçları görebilir miyim?

Yoksa bir sır mı? ))

