FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1209
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düşükten pound satın alın.
hayır. çekici yok... henüz değil, kesin.
Evet, henüz değil, 45'in altında şimdi içeri almıyorlar. Ve Öğretmenden traktör isteyin, O sürer))))
tüm yerel murtalomlar için. Opsiyon piyasası bir bankacının oğulları içindir. o hiçbir şey ifade etmiyor. Teoride, her bok her 10 yılda bir hedefe ateş eder.
tüm yerel murtalomlar için. Opsiyon piyasası bir bankacının oğulları içindir. o hiçbir şey ifade etmiyor. Teoride, her bok her 10 yılda bir hedefe ateş eder.
Teşekkür ederim. Ama bu kanıt değil. Başka bir kanıtlanmamış. ))
Daha önce bahsettiğiniz çalışmaların sonuçlarını gösterebilseydiniz harika ve çok daha ilginç olurdu.
bir dizüstü bilgisayara bir ninja fırlattı ...
Bir ayak izi şablonu var mı?
Teşekkür ederim. Ama bu kanıt değil. Başka bir kanıtlanmamış. ))
Daha önce bahsettiğiniz çalışmaların sonuçlarını gösterebilseydiniz harika ve çok daha ilginç olurdu.
ben bir matematikçiyim oğlum bana bir program koyuyor. Tek parmakla yazıyorum. ve ne anlatacağım? Smirnov'u birkaç kitaptan anlayın, konuşalım.
ben bir matematikçiyim oğlum bana bir program koyuyor. Tek parmakla yazıyorum. ve ne anlatacağım? Smirnov'u birkaç kitaptan anlayın, konuşalım.
Daha önce bahsettiğiniz çalışmalardan bahsediyorum. Unutma? Sonuçları görebilir miyim?
Yoksa bir sır mı? ))