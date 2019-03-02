FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1208

mmmoguschiy :
işte kötü adam
Sensei'mizin yanına geldiğini görüyorum, çözüyor)))
 
Ishim :
Bir damperli hafif makineli tüfek kamyonu aldım - kar çekmeye gittim. (ve şaka yapmadan öğretti ... öğretti .... ( aptal ) insanlara - ve hiç kimse Evra'nın dibinin nerede olduğunu görmüyor ((((((( ) )

Hocam neden bu kadar kabasınız?

Hepimiz görüyoruz ama anlatacak vakit yok, kar yüklemeniz lazım...

 
stranger :
Oduncu İlya'nın kardeşi değil misin?))) Ayrıca beş mil boyunca ormandaki tüm sinek mantarlarını toplamayı da seviyor.

sinek mantarı kimdir?


 
Lesorub :

Bütün gün nerede takıldın?
 
stranger :
Evet, eve gittim ve sonra iftiralar var ...
 
Lesorub :
Sinek mantarları için mi gittiniz?))) Bir euro ve bir pound çizin.
 
stranger :
çubuklar var...

ve zaten her iki tarafta çizilmiş

ama audi'ye binebilirsin

 
Lesorub :

Dün sana Audi çizdim, olgunlaşıyor dedim ama sen düşünmüşsün)
 
eski Eidler yazdan beri arama emrine dokunmadı. Sonbaharın ikinci gününde sana çubuklarla söyledim. pound üzerinde, referandumu atladı, bu yüzden saklamadı.
 
iIDLERr :
eski Eidler yazdan beri arama emrine dokunmadı. Sonbaharın ikinci gününde sana çubuklarla söyledim. pound üzerinde, referandumu atladı, bu yüzden saklamadı.
Düşükten Pound satın alın.
