FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1202
beyler şimdi koluputs için destek seviyesi nerede ? Henüz saymayı öğrenemedim.
1.077 civarında bir yerde tahminlerime bakılırsa
ve o ne?
peki, seçenekler, tireler, çubuklar ve hepsi
hayır, Mashki'ye göre daha fazla ...
hayır, vuruşlar hakkında daha fazlası ...
bu arada, bir çift belirtmeyi unuttum - Euro))
Evra? Özel Maşa:
Lanet sessizlik...
Pound muhtemelen seviyor ...
Bir damperli hafif makineli tüfek kamyonu aldım - kar çekmeye gittim. (ve şaka yapmadan öğretti ... öğretti .... ( aptal ) insanlara - ve hiç kimse Evra'nın dibinin nerede olduğunu görmüyor ((((((( ) )
bu yüzden hepsi zakolupuche, sen sevişmedikçe...
Dünün altını kastetmiştim. Biri dalgalar boyunca aşağı ineceğimizi söyledi ve hepsi bu. Şahsen, 1.077'den bir toparlanma gördüm - bu yüzden dün oraya ulaşamadılar. Bakalım gerçekte ne olacak.
Koluputların resimlerini göremiyorum.