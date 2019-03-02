FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1202

mmmoguschiy :
beyler şimdi koluputs için destek seviyesi nerede ? Henüz saymayı öğrenemedim.

1.077 civarında bir yerde tahminlerime bakılırsa
ve o ne?
 
Lesorub :
ve o ne?
peki, seçenekler, tireler, çubuklar ve hepsi
 
mmmoguschiy :
peki, seçenekler, tireler, çubuklar ve hepsi

hayır, Mashki'ye göre daha fazla ...


 
Lesorub :

hayır, vuruşlar hakkında daha fazlası ...


Bu arada, bir çift belirtmeyi unuttum - Euro))
 
mmmoguschiy :
bu arada, bir çift belirtmeyi unuttum - Euro))

Evra? Özel Maşa:


 

Lanet sessizlik...

Pound muhtemelen seviyor ...

 
Lesorub :

Lanet sessizlik...

Pounda muhtemelen seviyor...

Bir damperli hafif makineli tüfek kamyonu aldım - kar çekmeye gittim. (ve şakalar olmadan öğretti ... öğretti .... ( aptal ) insanlara - ve hiç kimse Evra'nın dibinin nerede olduğunu görmüyor ((((((( ) )
 
Ishim :
Bir damperli hafif makineli tüfek kamyonu aldım - kar çekmeye gittim. (ve şaka yapmadan öğretti ... öğretti .... ( aptal ) insanlara - ve hiç kimse Evra'nın dibinin nerede olduğunu görmüyor ((((((( ) )

bu yüzden hepsi zakolupuche, sen sevişmedikçe...


 
Lesorub :

Lanet sessizlik...

Pounda muhtemelen seviyor...

Bu benimle ilgiliyse - artık Yahudi değilim))
 
Ishim :
Bir damperli hafif makineli tüfek kamyonu aldım - kar çekmeye gittim. (ve şaka yapmadan öğretti ... öğretti .... ( aptal ) insanlara - ve hiç kimse Evra'nın dibinin nerede olduğunu görmüyor ((((((( ) )
Yani herkesin bildiği ept - 0.8-1

Dünün altını kastetmiştim. Biri dalgalar boyunca aşağı ineceğimizi söyledi ve hepsi bu. Şahsen, 1.077'den bir toparlanma gördüm - bu yüzden dün oraya ulaşamadılar. Bakalım gerçekte ne olacak.
Koluputların resimlerini göremiyorum.
