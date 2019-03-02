FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1213
duymak istiyorum
Köyde oturuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. ben devlet kurumu değilim
Köydeki bankaya tavsiye verir misin? ))
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015
iIDLERrr , 2015.03.26 07:07
Ne açacağımı bilmiyorum ... banka bana fikrim için para veriyor. Ayda bir orada takılıyorum , görüntüleri görüyorum. akıllı yüz çekimleri seçenekler hakkında trend oluyor. bana göre anlamsız. ama akıllı bir bakışla yürüyebilirsin, maaş alabilirsin, aynı zamanda hisse senedi analisti de olabilirsin. prestijli.
Garip bir vuruş, para topladı, bir dahaki sefere olacak. zeki bir çocuktur, anlayacak ve atacaktır. ischo kazıları. Onu uzun zamandır dinliyorum. ve büyükbabasına göre ve pilotlara göre işlem gördü ....
Yeni peluşlar. Uygun bir şekilde. )
"Seçenek saçmalığının" işe yaramadığını kanıtlayan araştırma sonuçları.
Yeni çörekler. Uygun bir şekilde. )
nasıl? Şey, okudum ... her ay döndüler ve bir kereden fazla. tarama yapamıyorum. sıfır değer, peki, köyümüzde .... ya tuvalette ya da çıra için.
Belirtin. Yani, sadece ne yaptıklarını gördünüz, ama neyi ve nasıl analiz ettiklerini ve neye dayanarak karar verdiklerini görmediniz mi?
Eğer öyleyse, kullandıkları yöntemlerin bizim kullandıklarımızla aynı olduğu söylenemez. Bu da sonuçların tamamen farklı olabileceği anlamına gelir.
Neyi ve nasıl analiz ettiklerini bile bilmiyorsanız ve ayrıca neyi analiz ettiğimizi bilmiyorsanız, nasıl bir şey iddia edebilirsiniz? )))
Peluş rahattır. Onu anlamayı öğrenmek ister misin? Burada, örneğin, benzer bir resimde euro için, putlara karşı açık bir baskınlık var. Ne anlama geliyor? İnsanlar daha ne satmak istiyor?
Yalnızca kendi gözlemleriniz yoluyla ve kişisel olarak toplanan istatistiklerin analizinin sonuçlarına göre bir şeyler öğrenebilirsiniz.
Her şeyin bu kadar basit olmasının tamamen ilginç olmadığını kabul edin. Saymak, düşünmek, çalışmak, çaba sarf etmek gerekir. Ve nihayet yapılan işten ve elde edilen sonuçlardan büyük zevk alın. )))
Her şeyi çiğneyip ağzına tükürmek zorunda olan piliçler değiliz. İğrenç. )))
Kanatlarını çırp, uç, gagala, kendini çiğne. )))
satıldığına inanamayacaksınız
işte bunlar, büyükanne, zincirler, kola ve zaman...