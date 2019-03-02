FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1205

Yeni yorum
 
stranger :

Sunmak)

Kim bir şey görmüyor, FSU'lar hangi nedenlerle, lütfen sessizce geçin)

Ben hala öğreniyorum! Garip bana doğru gördüğümü söyle - yukarı, aşağı ve tekrar yukarı?
 
mmmoguschiy :
Ben hala öğreniyorum! Garip bana doğru gördüğümü söyle - yukarı, aşağı ve tekrar yukarı?
Bilge yaşlı Eidler dedi ki - 08'e) Bu yüzden hala onunla aynı fikirdeyim
 
iIDLERr :
Amca, ben foruma uyum sağladım. ve böylece evet 0.8. ve sonunda bir pound .
Amca, nesin sen, uyuyakaldın mı?))) Euro için limitler, sonra söndür)
 
1.1004 cl 1.1050 1. tp 1.0950 saniye euro sattım nereye koyayım diye düşünürken ne diyorsunuz? 1.0950'nin altına düşer mi?
 
Başka bir yeniden satın alınan USDCAD 1.2495'te, 1.2475'te bir stopla satın alındı, nakavt edildi, yeniden satın alındı 1.2480 sl 1.2450 gün sonuna kadar tutmayı düşünüyorum.
 
lululu :
1.1004 cl 1.1050 1. tp 1.0950 saniye euro sattım nereye koyayım diye düşünürken ne diyorsunuz? 1.0950'nin altına düşer mi?

Satarken durmamak mümkündü.

 
USDCAD 1.2500'ü kapattı ve 1.2480 sl 2520'ye kadar sattı, ancak düzeltme.
 
lululu :
USDCAD 1.2500'ü kapattı ve 1.2480 sl 2520'ye kadar sattı, ancak düzeltme.
Böyle "ticaret" yapacak mısınız, ancak tartışacaklar)
 
stranger :
Böyle "ticaret" yapacak mısınız, ancak tartışacaklar)
Sadece iyi ECN, mutfaklara çocukken aşık oldum)
 
Muhtemelen kısa bir duraklama ile EURCAD satacağım, bu sadece enfeksiyona neden oluyor.
1...119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212...2119
Yeni yorum