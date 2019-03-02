FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1199

Yeni yorum
 
azfaraon :
Ya "pire" yakalamaya karşısınız, o zaman hoş geldiniz ... burada çifte standart var mı?)) Ya da bu olduğunda "çıkarlarınızı" "savunmak" için "gözlerinizi kapatıyorsunuz")
Sadece her şeyi yanlış anladın. )))
 
stranger :

Aferin, iyi avara))))

mutlu baba. Ben m5 böyle çöp yaşıyorum. ve seçeneklere ihtiyacım yok.
 
shcha daha düşük olacaktır. her türlü Garip, şalgamlarını gergin bir şekilde çizer.
 
iIDLERr :
shcha daha düşük olacaktır. her türlü Garip, şalgamlarını gergin bir şekilde çizer.
Ve Garip BU!
[Silindi]  

Şu anki yöntemime göre seviyeler... 1.4904 oradan alımlar.. Çizimi verdim))

 
azfaraon :

Şu anki yöntemime göre seviyeler... 1.4904 oradan alımlar.. Çizimi verdim))

ip koptu. benim zayıf mosk anlamıyor......
 
pound satın aldı, korkuluklar?
 
iIDLERr :
shcha daha düşük olacaktır. her türlü Garip, şalgamlarını gergin bir şekilde çizer.

Daha düşük limitlerim var, cd ve m5'inize ihtiyacım yok, onlara ihtiyacım yok, nereden alacaklarını zaten biliyorum)

azfaraon :
Ya "pire" yakalamaya karşısınız, o zaman hoş geldiniz ... burada çifte standart var mı?)) Ya da bu olduğunda "çıkarlarınızı" "savunmak" için "gözlerinizi kapatıyorsunuz")

Kimin umurunda, yavaş yavaş kendini birleştir, benimki hakkında yorum yapmana gerek yok.

[Silindi]  
stranger :


Kimin umurunda, yavaş yavaş kendini birleştir, benimki hakkında yorum yapmana gerek yok.

Bunu uyguluyor musun?
 
Pound duracak ve euro güncellenecek, bu grafiklerde çok net bir şekilde görülüyor...
1...119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206...2119
Yeni yorum