FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1187
eğlenceye göre, daha fazla büyümek için bugün kırmak ve değiştirmek gerekiyor. eğer ilk mola ise muhtemelen uzun bir süre 58-61 bölgesine gideceğiz, eğer ilk başta aradan 54+'ya geçeceğiz.
Her şey Cuma gününün seviyesinin altında düzeltmemize bağlı. o zaman 45+- uçmak mümkündür
Satış görevlilerim hiçbir şey fısıldamaz. Bence üst daha iyi. Ischo, çarşambaya kadar asansörler olacağını düşünüyorum. ve umrumda değil, yukarı veya aşağı ticaret, her şey siyah olacak. Ben uzun vadeye inanmıyorum. Hoşçakal.
Yani şu an için doğru bir şekilde savunuyorsunuz, o zaman asansörlerde bile aşağıdan yukarıya daha karlı hale geliyor, aksi takdirde satışlar o kadar dayanabilir ki ....)
Burada gerçekten tahmin etmeye gerek yok, Matroskin bir keresinde gerçeği söyledi, içeri girdi, Öğretmenin nasıl düştüğüne baktı ve Ilya kendini satışta yıkıyor ve nereden satın alacağını arıyor.
Çocuklara satışlarıyla ne yapacaklarını söylersin, onlara yol gösterirsin)))
Garip, canını sıkma, bugün üçüncü kez bir pound sattım. eğlenceli ruh hali.
Tartışmıyorum - sadece cd'ye bakıyorum.
CD'de değilim ama yıldızlarda da yok, 4840'tan alımlar oldu oraya girdiler. Ve pazarlık. Mevcut sözleşmeye göre düşük 4717, yüksek 5052, şimdilik Haziran 4596 ve 5382'ye göre geri kalanına dikkat edilmemeli. 47 civarında bir şey al, satışlar umut verici değil. Neden dün Mit'in 5350-54 civarında haklı olduğunu söyledi, ama bugün için acele ediyordu, ama boşuna )
borç aşağıda asılıydı .. ama şimdiye kadar rahatsız etmiyor
5052)
Bence.
intratick ticaret sayıları anlamıyor. mevcut "yukarı" ve "aşağı". Burada ve şimdi. öyle istiyorum. ve üzerinde çalışıyorum.
Bence.
Gün içi ticaretin kısa ve orta vadeden daha az yorulan en aptalca faaliyet olduğuna giderek daha fazla ikna oluyorum, bu yüzden üzerinde ciddi bir şekilde çalışmanın pek bir anlamı yok.
Ama bu bir amatör, her biri kendine göre.
Gün içi dinamiklerine, aralığın ortasına bakıyorum (kesinlikle euro, neredeyse pound) ve forumumuzda olduğu gibi bir yerden başlıyor)))