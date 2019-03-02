FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1191

Ishim :
sen ve kaşın ve seçeneklerle ormanın içinden geçeceksin - anı seçecekler ve fırlatacaklar ...

mutlaka...

binicileri euro ve pound olarak nasıl atacaklar ...

 

Ve pound için, resim genellikle ilginçtir, en yakın direnç ve nereye attıkları.

İlya, zaten atıldın ve unutuldun ve sen ve Öğretmen hepiniz tartışıyorsunuz)

 
stranger :

Ağlama oğlum, işte şu an senin Evra'n))))

Ama 10 buçuk sürükleyecekler.

benim Evra'm, senin Evra'n, burada sahip olduğun saf saçmalık. (euro zaten çözüldü ... birleşti ... - paritenin altından 1.10'a ve belki daha da yükseğe gidecek)
 
Ishim :
Shaw? Zaten boşaldı mı? Ne yapıyorsun Senya? (((
 
stranger :

şimdiden kendimizi düzeltip ilgiyle etrafa baktık)))) ne biçim ayak örtüsü bunlar? (Hadi bakalım! En azından 50 kişilik demo anlaşma yapalım - çalışacağız!)
 
"Hesap yatır" düğmesini inceleyin))) Ama merak etmeyin, Senya'mız da birleşti))))
 
stranger :
her şeyi tersine çevirirsin - boğalar gitti, diyorum ki daha iyi zamanlara kadar. (benimle tartışmaya çalıştığın her şey - kişiselleşme - özellikle seni görmediğim için (0) ve konuşma işe yaramayacak). Yurchenko'nun %100 sinyallerle nerede olduğunu merak ediyorum. (1.5 adet görüldü)
 
stranger :
tavşan anlamında senya? (Ayakkabılar dünün gün içi - ne yazık ki orada değildin ama bugün gereksiz yere attılar)
 
Ishim :
Yani sahip olduğumuz tek kişi o, kahretsin ... , kötü)))))
 
Evet, bütün gün alıcı atıyorlar, şişman ayılar))))))
