FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1183

Yeni yorum
 
Spekul :
Peki, bugün euro ve sterlin için en düşük seviyeye gidelim mi?))
 
iIDLERr :
Eskisi, fırçanın şiddetle sallanmasını yasakladı.
evet, biliyorum, ama Avrupa'nın neden şimdi güçlü bir euroya ihtiyacı var, opa varken ... parite ... Yahudi için yer var
 
Ve kim Ubuntu'nun asla donmadığını söyledi. Ubuntu, takılmaktan başka bir şey yapmaz!
 
Spekul :
evet, biliyorum, ama Avrupa'nın neden şimdi güçlü bir euroya ihtiyacı var, bir opa varken ... parite ...
Hepsi aynı anda değil; yine de seçenekleri düzeltin, aksi takdirde Strange'i Jemison'sız bırakırız.
 
Speculator_ :
Ve kim Ubuntu'nun asla donmadığını söyledi. Ubuntu, takılmaktan başka bir şey yapmaz!
Sonuç kendini gösteriyor. Ubuntu neden ücretsizdir, çünkü kimse onu parayla satın alamaz.
 
Speculator_ :
Ve kim Ubuntu'nun asla donmadığını söyledi. Ubuntu, takılmaktan başka bir şey yapmaz!
Bubuntu yeni, Yumuşak Olanlar'dan bile daha temiz bir şekilde yığıldı !!! Güçlü bir demire ihtiyacın var !!! Veya XUbuntu'yu koyun - her şey uçacak !!!
 
mmmoguschiy :
Bubuntu yeni, Yumuşak Olanlar'dan bile daha temiz bir şekilde yığıldı !!! Güçlü bir demire ihtiyacın var !!! Veya XUbuntu'yu koyun - her şey uçacak !!!
Teşekkür ederim!
 
seviyede pound, seviyede harrier - girişler ...
 
Lesorub :
seviyede pound, seviyede harrier - girişler ...
ne düzeyinde?
 
mmmoguschiy :
ne düzeyinde?
ve kim bilir...
1...117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190...2119
Yeni yorum