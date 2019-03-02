FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1185
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve en azından ticaretinizde 40 pip düşüş olduğunu varsayıyorum)
0901'den itibaren pire avcısı denenebilir, ama ben denemezdim. Sihirbazın şapkasını yerine koy, yemin edecek)
1115'ten daha erken değil
Sadece bugünden bahsediyorum ve sadece kamikaze için)
0930+-
ama audi satıp satmamak?
7844'ten mi yoksa TP 7650 ile mevcut olanlardan mı?
1115'ten daha erken değil
Hepsi aynı anda değil; yine de seçenekleri düzeltin, aksi takdirde Strange'i Jamison olmadan bırakacağız.
İçmek günahtır, özellikle Amerikan buryachanka)))
Muhtemelen daha fazla...
dua etmeye başlayabilirsin