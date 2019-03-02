FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1182

Lesorub :

hiçbir şeye ihtiyacımız yok...


öğretmene saygı duymuyorsun

stranger :
Fırçayı öyle sallamaya gerek yok, önümüzdeki hafta aralıklar çok dar olacak ))))

 Ö!
Ishim :

Kanadalı olmakta çok daha iyiyim ))))) (ve pound ile nasıl gittiğini izlemek ilginç)))))) - tüm pound senin)

1.29'un üzerindeki herhangi bir şey tuzludur. 1.2040+-60'ın altındaki bölgeler; 1.1500+-20; ve en lezzetlisi 1.0530 + -20 veya daha düşük.
stranger :
valla pek değil =) 270 pound için 250 euro için (gerçi euro için evet bu dar) kadık 160, audi de.. pek daralttıklarını söyleyemem.
 
Myth63 :
180pp kadım var


 
chepikds :

.2653 hakkında bu kadar korkunç olan ne?
 
iIDLERr :
Cazibe merkezi.
 
chepikds :
Peki, bugün euro ve sterlin için en düşük seviyeye gidelim mi?))
 
düşük...
 
Spekul :
Eskisi, fırçanın şiddetle sallanmasını yasakladı.
