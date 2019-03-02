FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1190
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Acı çekiyorum çünkü bu bana komik geliyor. buna yaratıcılık deyin
İlk başta evet, ama sonra sinir bozucu) Yaratıcılık)
herhangi bir paritede uzun süre sivil giriş diyelim...
Aşağıda bekleyen bir audi var...
veya 8024'e kadar gerilmiş
Ve neden sattınız, buradan bir geri dönüş olabilir ve bu nedenle hedefler şu an için 80 civarında, yarın daha yüksek olacak.
Yahudi hadi!
Yahudi hadi!
ona vurmak için çok geç...
Sana Yahudi'nin linkini verdi, orada biri belirli rakamlar yazdı ve satmadığını söyledi, sana daha ne verecek, başka bir şey yok)))
ona vurmak için çok geç...
Sana Yahudi'nin linkini verdi, orada biri belirli rakamlar yazdı ve satmadığını söyledi, sana daha ne verecek, başka bir şey yok)))
Senden hiçbir şeye gerek yok (çünkü orada hiçbir şey yok) İlya yazdı. (amaçsız pireler)
Ağlama oğlum, işte şu an senin Evra'n))))
Ama 10 buçuk sürükleyecekler.
sen ve kaşın ve seçeneklerle ormanın içinden geçeceksin - anı seçecekler ve fırlatacaklar ...